3 canciones de TWICE fáciles para aprender coreano estudiando en casa

Cuando te encuentras estudiando un idioma como el coreano, la música puede ser tu mejor aliado, pues de esta manera aprender será más sencillo, ya que escuchando canciones de K-Pop puedes a practicar. Además, existen algunas que son muy pegajosas y divertidas como las del grupo TWICE, por lo que aquí te mostramos las más sencillas.

Aunque la mayoría de las canciones de TWICE se caracterizan por tener letras fáciles de aprender, es cierto que cuentan con tres en especial que puedes utilizar para empezar tus estudios de coreano desde casa o si ya te encuentras practicando este idioma en una escuela también puedes usarlas para practicar.

Sigue leyendo:

BLACKPINK: 3 canciones de amor que puedes dedicar a tu ser amado

TWICE es considerado uno de los grupos más exitosos del K-Pop. (Créditos: Facebook / TWICE)

¿Qué canciones de TWICE son perfectas para aprender coreano?

La banda de K-Pop que debutó en el 2015, TWICE, ha cautivado a miles con su música divertida y pegajosa, pues cuentan con algunas de las canciones más sencillas de aprender coreano en toda la industria K-Pop. De hecho, existen cursos donde usan música de la girlband y otros grupos como BTS o BLACKPINK para estudiar el idioma de Corea del Sur. Por esta razón, aquí te compartimos las tres más fáciles de practicar:

"Signal"

Hace alrededor de 6 años, TWICE lanzó "Signal", una de sus canciones más exitosas y demostró que es uno de los grupos más importantes del género K-Pop, pues con sus letras pegajosas y sencillas muchos fans pudieron aprender coreano. Además, hicieron bailar a todos con sus divertidas coreografías. Sin duda, este en uno de los sencillos perfectos para practicar el idioma.

Sigue leyendo:

TWICE: costos de boletos y fechas de su gira por México

TWICE debutó en el 2015. (Créditos: Facebook / TWICE)

"LIKEY"

Si deseas aprender coreano fácilmente desde casa sin necesidad de profesores, "LIKEY" es una de las canciones de TWICE que puede ayudarte a cumplir tus objetivos, pues además de ser sumamente divertida y pegajosa, cuenta con una letra muy sencilla para practicar este idioma. Además, es una de las mejores de la girlband.

"FANCY"

Algunos fans de TWICE afirman que una de las canciones de la girlband más sencillas de recordar es "FANCY", pues es una de esas melodías que, aunque no te gusten no salen de tu cabeza tan rápido. Por esta razón, es una de las mejores para estudiar y aprender coreano.

Sigue leyendo:

TWICE regresa a México después de cinco años y anuncia su concierto en el Foro Sol