Lucero explota tras ser vinculada sentimentalmente con José Ron: "qué necesidad de querernos hacer novios"

Lucero explotó después de que se dijera que tiene una relación con José Ron, quien fue su compañero en la nueva serie en la que participa. La cantante y actriz tomó sus redes sociales para mandar un contundente mensaje sobre este rumor en el que se le vincula sentimentalmente con su compañero, asimismo aprovechó para cuestionar acerca de la necesidad que tiene el público y los medios por quererlos hacer "novios".

La noche de este lunes, la cantante de "Cuéntame" utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para interactuar con sus fanáticos, sin embargo, también aprovechó para volver a desmentir las especulaciones sobre su posible romance con su coprotagonista de la serie "El Gallo de Oro", la cual es una producción con la que volvió a la actuación. La estrella de televisión destacó que le tiene un gran aprecio al histrión, pero que ningún noviazgo.

La protagonista de telenovelas, de 54 años, reposteó una publicación en la que veía un video de una entrevista a su hija Lucerito Mijares sobre si le gustaría que su mamá saliera con José Ron, aunque en aquel momento la joven cantante lo tomó con mucho humor y negó que su mamá estuviera en una relación con el actor, los fans insisten en verlos juntos, por lo que mandó un mensaje para dejar claro sus sentimientos hacia su compañero.

"Jaajajaja qué necedad de querernos hacer novios. Para eso está la serie! Ya es típico que nos quieran empatar al hombre con quien trabajo y a mí. Ni al caso. Así no funciona la vida. Al menos no para mí. Mi adorable @JoseRon3 es un muy querido amigo y admirado compañero con quien he trabajado súper feliz. Muy guapo, gran actor, muy disciplinado y súper ser humano. Pero no, no estamos enamorados", escribió la intérprete de "Electricidad".

La cantante deja claro que no está saliendo con José Ron X @LuceroMexico

¿Lucero y José Ron tienen un romance?

Aunque después de que protagonizaron la serie "El Gallo de Oro" se les vinculó sentimentalmente, tanto "La Novia de América" como José Ron han negado que tengan una relación. Pues mientras el actor, de 42 años, supuestamente le está dando otra oportunidad al amor con una artista, Lucero aún tiene la esperanza de volver con su ex novio Michel Kuri, con el que terminó debido a que tenía muchos compromisos laborales.