Gustavo Pedraza: ¿de qué murió el famoso actor de Telemundo?

El mundo del espectáculo de habla hispana se encuentra bañado en luto, ya que el pasado 20 de noviembre se dio a conocer la repentina muerte del actor Gustavo Pedraza, quien será recordado por trabajar en producciones para Telemundo como “Jenni Rivera: Mariposa de Barrio” o “Marido en Alquiler” y fue a través de una historia compartida por la actriz mexicana Litzy, que las y los televidentes confirmaron esta triste noticia.

¿De qué murió el actor Gustavo Pedraza?

Para quienes siguieron su trayectoria como actor, su repentina muerte los dejó atónitos ya que no existía ningún antecedente que señalara algún problema de salud o padecimiento grave, debido a esto las redes sociales se han inundado de preguntas sobre la causa de su fallecimiento y aunque hay algunos datos no oficiales sobre ello, distintos medios han señalado que su fallecimiento se debió a "un accidente inesperado", pero no se han revelado más detalles al respecto.

Todavía no se ha aclarado cuál fue la causa de muerte exacta.

Fotografía: Instagram/@gustavopedraza

Además de la actriz mexicana Litzy, otras personalidades han lamentado la partida del actor y uno de los que ha conmovido más a los seguidores del mismo fue su hermano conocido como "El Tambochi ", quien compartió a través de su cuenta de Facebook que el funeral del actor se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre en una funeraria ubicada en Brookfield, Illinois. De la misma forma recordó la vida junto a su hermano y lamentó profundamente su pérdida.

¿Quién era Gustavo Pedraza?

Gustavo Pedraza fue reconocido en el mundo artístico por sus actuaciones en telenovelas producidas en Telemundo, tales como “El Talismán”, “Ruta 35”, “Eva la Trailera”, “Jenni Rivera: Mariposa de Barrio”, “Bajo el mismo Cielo” y “El Rostro de la Venganza”; de nacionalidad mexicana optó por tocar puertas en Estados Unidos, donde finalmente logró consolidar su carrera.

Hasta donde se sabe en sus inicios de su carrera artística buscó oportunidades en las televisoras del país.

Fotografía: Instagram/@gustavopedraza

Hasta el momento no se sabe cuál fue la causa exacta de su muerte, pero en su cuenta de Instagram las y los fans de su trabajo han comenzado a dejar mensajes lamentando su partida y expresando lo inesperado que ha sido; de la misma forma elevan plegarias hacia sus familiares y amigos, quienes se encuentran viviendo esta terrible pérdida.