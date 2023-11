Jimena Pérez “La Choco” se quiebra al hablar de su lucha contra el cáncer de mama: “He gastado muchas lágrimas”

Jimena Pérez es una de las conductoras favoritas de la televisión y, por ello, hace unos días sorprendió a sus fanáticos al compartir con un emotivo video en redes sociales su lucha contra el cáncer de mama. Esta vez, brindó detalles al respecto y no evitó derramar lágrimas al hablar de la manera en la que se enteró, su cirugía y cómo se lo hizo saber a sus hijos.

“La Choco” se quiebra con Pati Chapoy

En entrevista con la periodista de espectáculos Pati Chapoy para “Ventaneando”, Jimena Pérez detalló que tras ser diagnosticada con cáncer de mama se sometió a una complicada cirugía en México que duró más de ocho horas en la que le realizaron una doble mastectomía con reconstrucción inmediata, para después comenzar su tratamiento de quimioterapia.

“He gastado muchas lágrimas en este proceso y agradezco a Dios estar bien, poder hablar con ustedes”, dijo la conductora al detallar la manera en la que se lo dijo a su hijo, Iker. Además, agradeció su apoyo a Pati Chapoy que fue una de la primeras personas a las que se los dijo pese a que mantuvo el proceso con total hermetismo.

Jimena Pérez habla de su lucha contra el cáncer de mama. Foto: IG @jimenachoco

La conductora envió un poderoso mensaje a mujeres que la han contactado para contarle su historia: “Aunque parezca que esto no tiene fin y que va a ser algo eterno, no lo es (…) Que sientan que no están solas, que hay una luz al final del túnel. En el día a día nadie cree que le va a pasar esto. En estos casos el tiempo es vida, es toda la diferencia para poder salvarse o no y es sumamente importante hacer conciencia de eso”.

Jimena Pérez habla de su salud

“La Choco”, como también se conoce a la conductora, indicó que en mayo pasado ocurrió su cirugía y en junio comenzó con dolores físicos y emocionales derivados del diagnóstico y la quimioterapia. En su emotivo mensaje agradeció a médicos, enfermeras, sus hijos, su familia y amigos que la acompañaron en todo momento.

“Gracias a lo bondadoso y resistente de mi cuerpo, que me sorprendió con su fortaleza. Hoy estoy sana, fuerte y agradecida de haber detectado el cáncer de mama a tiempo. A seguir disfrutando de la mano de Iker e Iñaki que son mi razón de existir. Rafa, que con mucho amor nunca soltó mi mano, aguantó mi sube y baja de emociones”, se lee en su mensaje compartido en Instagram.