"¡Carajo, no me dejas hablar!": conductores de ESPN hacen enojar al Tuca Ferretti en su primer día como comentarista: VIDEO

Inician los roces entre el conductor de ESPN, Álvaro Morales y el Ricardo Ferretti, quien recién llegó como panelista a la mesa de Futbol Picante. Todo marchaba bien con la típica conversación acalorada que tienen todos los conductores de la cadena televisiva, cuando el extécnico de futbol explotó contra el conductor del programa y le respondió cómo solo "El Tuca" lo haría totalmente en vivo.

Foto: Captura de pantalla / Twitter @futpicante

TE PUEDE INTERESAR: Ricardo "Tuca" Ferreti es destituido como director técnico del Cruz Azul

Luego de que exdirector técnio de Tigres fuera cuestionado por Álvaro sobre la mesa de debate que tienen todos los días a las 11:00 de la noche respecto al partido que jugó el Club América contra el Atlético de San Luis, el Tuca repondió de una manera sublime al conductor de deportes.

Ante la el cuestionamiento del Tuca sobre si hay algún equipo de la Liga MX que pueda ganarle al América, Álvaro interrumpió al brasileño asegurando que no había ningún equipo que pudieran vencer a los Azulcremas.

Foto: Captura de pantalla / Twitter @futpicante

Al respecto, El Tuca calificó de mentira el comentario de Álvaro Morales argumentando las ocho victorias consecutivas de las Águilas del América.

Enfadadado, Ricardo Ferretti arremetió contra el conductor de ESPN, argumentando que no lo dejaba terminar su idea principal.

"¡Ya chin... ya cállate Álvaro, carajo. No me dejas hablar, no me dejas discutir!", dijo el Tuca.