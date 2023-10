“Ódiame más”. Así se despidió David Faitelson de ESPN

Fiel a su estilo polémico, el comentarista deportivo David Faitelson reveló los motivos por los que decidió incorporarse al equipo de expertos de Televisa, a pesar de haber dicho durante años que no lo haría.

Mediante un video publicado en su cuenta de X, el experto deportivo, quien realizó una carrera de muchos años al lado de José Ramón Fernández, acérrimo crítico de la televisora de San Ángel, explicó que no fue el dinero lo que lo llevó a esta decisión.

“Yo decidí, sí, renuncié a algo, renuncié a una gran empresa, renuncié a estar bajo el cobijo, entre comillas cobijo, porque en los últimos meses no han sido de cobijo para nada con José Ramón”, expuso Faitelson.

Problemas con José Ramón Fernández

En el video, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, el comentarista expuso que habría deseado una mejor despedida por parte de quien fuera su jefe por más de tres décadas, desde su llegada a la entonces Imevisión.

“El tema con José Ramón, bueno, después de más de 30 años en los que hemos convivido juntos, hemos hecho programas, donde yo le he agradecido infinitamente todo lo que ha hecho por mí. Lamentablemente el lunes por la noche, en el estudio, yo lo sentí a él muy frío, la verdad esperaba un poco más de efusividad de él”, señaló Faitelson, visiblemente entristecido.

De acuerdo con el analista deportivo, el distanciamiento con Fernández comenzó cuando aceptó la invitación a colaborar con la emisión de Televisa “Tercer Grado Deportivo”, conducida por Denise Maerker y en la que también colaboran comentaristas de otras televisoras, como André Marín, de Fox Sports, o María José González, de TNT Sports.

“Desde el momento mismo en que empecé a colaborar con ‘Tercer Grado’, se vino una situación que ha sido muy complicada con José Ramón, yo no sé quién lo esté aconsejando”, argumentó.

Responde Faitelson a sus críticos

David Faitelson incluso dedicó un momento a sus detractores quienes, desde que se supo su nueva decisión, han compartido clips en redes sociales donde el comentarista asegura que jamás trabajaría para Televisa.

“Sé que habrán muchas personas que no estarán de acuerdo, ni modo, yo no me fui por dinero, que quede bien claro. Voy a seguir divirtiéndome, voy a seguir criticando, voy a seguir siendo el hombre incómodo en la mesa.

“A los detractores, a aquellos que no están de acuerdo o que sienten que yo estoy traicionando algo que había dicho; sigan como detractores, yo estoy muy contento con ustedes, ustedes sigan con su posición. Se puede entender muy bien ese tipo de relación de amor y odio que tenemos, como dicen en el América, ‘ódiame más’”, concluyó.