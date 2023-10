David Faitelson se despide de Futbol Picante, José Ramón Fernández le lanza un fuerte mensaje por su llegada a Televisa

Durante la noche del pasado 2 de octubre la mesa de análisis deportivo "Futbol Picante" vivió una de sus transmisiones más importantes después de que el periodista, David Faitelson confirmara su salida de ESPN, poniendo fin al gran equipo que hizo junto a su maestro, José Ramón Fernández.

Desde hace unas semanas comenzó a circula el rumor sobre la salida de David Faitelson de ESPN para comenzar una nueva aventura como analista en TUDN, la cadena de deportes de Televisa. Al parecer la noticia es inminente después de que el periodista confirmara su salida del "líder mundial en deportes".

Después de encabezar la última mesa de análisis de "Futbol Picante", David Faitelson se tomó unos minutos para despedirse de sus compañeros José Ramón Fernández, Hugo Sánchez, Jorge Pietrasanta y Mauricio Ymay. El periodista deportivo agradeció la oportunidad de trabajar durante tantos años en ESPN.

Sin guardarse nada, el también excolaboradora de TV Azteca dijo que le costaba demasiado despedirse de todos los programas que conducía en ESPN y de todos sus compañeros. Aseguró que José Ramón Fernández es su maestro de periodismo y siempre llevará su escuela al lugar en el que trabaje.

Antes de su última aparición en "Futbol Picante", José Ramón Fernández le recordó a David Faitelson la ocasión en la que dijo que jamás trabajaría para Televisa, la que parece ser su nueva casa tras su sorpresiva salida de ESPN. Ambos protagonizaron su última polémica juntos.

Fiel a su estilo, David Faitelson dijo que no quería entrar en polémica sobre su nuevo lugar de trabajo y prefirió despedirse de manera cordial de todos sus compañeros. Reconoció que José Ramón Fernández es su maestro en la industria de la televisión.

"¿Estás seguro que me voy a Televisa? No voy a entrar en polémica contigo. Te estimo mucho, eres mi maestro, casi como mi padre. Me ayudaste a ser lo que soy hoy en día", señaló.