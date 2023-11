Beatriz Adriana, exesposa de Marco Antonio Solís es castigada por Facebook por decir groserías y así responde a quienes la critican

Beatriz Adriana la famosa cantante de regional mexicano quien puso en el mapa temas como “La Basurita”, “Adiós y Bienvenida”, “Las margaritas” y “Que vuelva”, sigue dando de qué hablar, ahora lo que causó polémica es un video que hizo en su cuenta en Instagram en donde anunció que fue cancelada en Facebook por presuntamente decir groserías.

Con el humor que la caracteriza, Beatriz Adriana comentó que ya no podrá generar contenido para sus fanáticos, pero agradeció tener todavía una cuenta en Instagram para seguir en contacto con las personas que están al pendiente de su carrera musical y de su vida personal, pues se sabe que, aunque no sean constantes sigue realizando eventos musicales.

Beatriz Adriana es exesposa de Marco Antonio Solís. Captura de pantalla IG/beatrizadrianaoficial

“Les comento que estoy castigada en Facebook que, porque digo groserías, pero yo que me acuerde todavía no empiezo a ser grosera y que no soy yo, pero bueno esperemos arreglar eso y mientras gracias a dios tengo a Instagram para decirle que aquí ando contenta y muy agradecida con Dios por un día más de vida”, es lo que dice la estrella ranchera en un video.

¿Quién es la hija de Beatriz Adriana?

La famosa tiene una exitosa hija junto a el cantante Marco Antonio Solís, fue producto del amor que alguna vez se tuvieron, la chica al igual que sus padres sigue sus pasos en la música ya que heredó el talento de sus progenitores y ahora realiza algunas producciones con la potente voz que tiene, su nombre es Beatriz Adriana Solís y en sus redes sociales se aprecian algunas de las demonstraciones.

Ella es Beatriz Adriana. Captura de pantalla IG/beatrizasolis

¿Por qué terminaron Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís?

El matrimonio entre Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís se creía sólido y permaneció desde el año 1983 a 1987, pero después anunciaron sin dar motivos su repentino divorcio, abriendo un sinfín de posibilidades, una de las más fuertes y que rondaban era que ella se cansó de las infidelidades por parte del vocalista de Los Bukis.

Beatriz Adriana fue suspendida de Facebook. Captura de pantalla IG/beatrizadrianaoficial

Una de las presuntas terceras en discordia en esa relación es la cantante Marisela, quien ya en varios momentos salió a defenderse y aseguró que ella no tiene nada que ver con el divorcio de la expareja, pues asegura que cuando ellos tuvieron un romance, el cantante de “Si no te hubieras ido” ya no estaba con Beatriz Adriana y que cuando intentaron regresar ella se apartó de quien se presume es su gran amor.

