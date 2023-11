Grupo Frontera lanza nuevo tema con Arcángel, así se escucha: "ayer me quedaba 1 por ciento, pero ya se me acabó"

Si aún te quedaba duda sobre si el 2023 es el año de la música mexicana, basta con recordar no solo todos los premios que artistas como Christian Nodal, Peso Pluma y Carin León, entre otros más se han llevado gracias a su talento y a que han puesto el nombre de México en alto sino las múltiples colaboraciones que en los últimos años se han grabado con artistas de otros géneros.

Y es que, famosos como Maluma, Ricky Martín, Bad Bunny y Karol G, entre otros más han salido de su zona de confort y debutaron en el regional mexicano con increíbles duetos, a ellos, esta ocasión se suma Austin Agustín Santos, mejor conocido solamente como Arcángel quien hace unas horas lanzó una colaboración con Grupo Frontera.

Foto: IG @grupofrontera

"ALV" es el título de este nuevo tema

¿Cómo suena la nueva canción de Grupo Frontera y Arcangel?

Aunque hace unos meses, Arcángel estuvo en medio de una fuerte polémica al asegurar que los mexicanos no hacían buen reggaetón, el cantante salió a aclarar que todo fue sacado de contexto y mostró su respeto y admiración al público mexicano, a los artistas de este país, a nuestra cultura y gastronomía.

Luego de aclarar esta situación, hace unas horas, Arcángel sorprendió a su público al estrenar “ALV”, tema que grabó a lado de Grupo Frontera y que se incluye en su producción “Sentimiento, elegancia y más maldad”.

Foto: IG @grupofrontera

El video se grabó en Puerto Rico

El video fue grabado en las calles de Puerto Rico y ahí le cantan al desamor, haciendo claras referencias que deben dejar atrás el tema que grabaron con Bad Bunny, pues al inicio de la canción Arcángel dice que "ayer me quedaba 1 por ciento pero ya se me acabó".

Y es que, a diferencia del tema que cantó Grupo Frontera con Bad Bunny en donde rogaban por una oportunidad más con la persona que les rompió el corazón, en “ALV” le mandan un claro mensaje que ahora todo esta mejor desde que esa persona ya no está.

¿Cuál es la letra de ALV?

Como cada canción que Grupo Frontera lanza, seguramente “ALV” se sumará a la lista de éxitos y será igual de coreada que las anteriores, es por eso que a continuación te compartimos la letra completa de este nuevo tema para que la cantes a todo pulmón en las fiestas, mientras vas en el tráfico, cuando trabajas o cuando vayas a algún concierto de Arcángel o de la agrupación de regional mexicano.

Foto: IG @grupofrontera

ALV se sumará a la lista de éxitos de Grupo Frontera

Tú y yo estábamos conectados y la señal se nos cayó

Ayer me quedaba 1% pero ya se me acabó

Para ti ya no tengo tiempo, cambié hasta de reloj

Dime, ¿qué nos pasó?

Y ahora sin ti me va mejor, ya no tengo estrés

Las cuatro letras del amor las cambié por tres

Ya no me digas bebé

Que por tu culpa esto se fue ALV

Y ahora sin ti me va mejor, ya no tengo estrés

Las cuatro letras del amor las cambié por tres

Ya no me digas bebé

Que por tu culpa esto se fue ALV

Por ti dejé de tomar malas decisiones

No vas a jugar con mis emociones

Me gasté el plan a, el plan b, el plan c

Y de tus mentiras me cansé

Ya no me llames más

Porque ahora tendrás lo que tú me das

Te dije ALV porque algo lindo vendrá

Por eso me verás con alguien más, aunque en verdad

Quería un futuro contigo, solo contigo

Te fuiste rápido como un deportivo

Ahora en la disco es que tiro mi efectivo

Y pa' cupido tengo un cuerno de chivo

Bebé, desde que me soltaste

El tequila y un gallito me sirvieron de rescate

Y si quieres volver a enamorarte

No cuentes conmigo, pero déjame contarte

Que ahora sin ti me va mejor, ya no tengo estrés

Las cuatro letras del amor las cambié por tres

Ya no me digas bebé

Que por tu culpa esto se fue ALV

¡Esto es Grupo Frontera!

Austin, baby

Yeah

Arcángel "La Maravilla"

¡Auh!

Y ahora sin ti me va mejor, ya no tengo estrés

Las cuatro letras del amor las cambié por tres

Ya no me digas bebé

Que por tu culpa esto se fue ALV

Y ahora sin ti me va mejor, ya no tengo estrés

Las cuatro letras del amor las cambié por tres

Ya no me digas bebé

Que por tu culpa esto se fue ALV