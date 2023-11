Shakira le da un duro golpe a Piqué, asegura que sus hijos están mejor tras su separación

Shakira le volvería dar un duro golpe a Gerard Piqué en una nueva entrevista en la que otra vez habló de su separación del exfutbolista del Barcelona. La cantante colombiana aseguró que después de terminar su relación y mudarse a de España sus hijos, Milan y Sasha, están mejor, ya que pueden tener una vida normal. Asimismo, destacó que actualmente se está trabajando en su música y agradeció el apoyo de sus fans.

La intérprete de "El Jefe" regresó a España para los Premios Grammy Latinos 2023, que se realizarán este jueves 16 de noviembre, es por ese motivo que ofreció una entrevista a la revista ¡HOLA! , en la que habló sobre sus próximos proyectos, y también de su nueva vida después de que estuvo junto al jugador de futbol, quien supuestamente la traicionó con su actual novia Clara Chía.

Sigue leyendo:

Gerard Piqué olvida todo acuerdo y revela vilmente detalles de su intimidad con Shakira

Piqué dejará a Clara Chía por una mexicana y se casará con ella, asegura Mhoni Vidente

Shakira indicó que sus hijos están mejor viendo en Miami IG @shakira

Shakira asegura que sus hijos están mejor

Después de que la cantante colombiana se separó de Piqué, se mudó junto a sus hijos, Milan y Sasha, a Miami, Florida, en donde comenzaron una nueva vida, pues compró una gran mansión e inscribió a los pequeños a una de las mejores escuelas del estado. Al respecto, la intérprete de "Te Felicito" aseguró que los menores están mejor con este cambió debido a que ahora pueden disfrutar de su vida, ya que no están rodeados de paparazzis.

"Nunca había visto a mis hijos tan felices. Van a sus extraescolares sin nadie que les persiga, no como en Barcelona, donde teníamos todos los días paparazzi en la puerta. Llevan una vida libre y normal como dos niños comunes, no como hijos de celebridades", destacó Shakira en la entrevista en la que puntualizó que la situación que vivieron no era por culpa del público español, sino por la prensa.

La cantante asegura que sus hijos ahora hacen actividades sin la presencia de paparazzis IG @shakira

Shakira revela que sus hijos la inspiran

La cantante, de 47 años, confirmó que está trabajando en nueva música y que planea hacer una gira. Asimismo, puntualizó que sus hijos han sido su mayor inspiración desde que nacieron, sin embargo, ahora le aportan ideas para realizar nuevos proyectos. "Es muy lindo poder llegar a esta etapa de mi carrera artística y compartirla con Milan y Sasha, que saben apreciar mucho la música porque, además, tienen una gran sensibilidad artística".