3 baladas perfectas de BTS para la coreografía de tus 15 años

Si estás a poco tiempo de celebrar tu fiesta de 15 años, es importante que sepas cuáles son las baladas que vas a presentar, pues se trata de un momento único e irrepetible en tu vida. Por esta razón, si te gusta el K-Pop y tu sueño es bailar una coreografía fácil de aprender, debes conocer las baladas de BTS perfectas para ese día tan especial.

Aunque BTS tiene decenas de baladas con bailes increíbles, lo cierto es que existen algunos más sencillos de aprender, por lo que estos son perfectos si no tienes mucho tiempo para aprenderlos. Por ejemplo, una de las coreografías más difíciles del grupo es "No More Dream", pues tiene demasiadas acrobacias que no podrías realizar con poca práctica.

BTS cuenta con baladas para toda ocasión. (Créditos: Facebook / BIG HIT)

¿Qué baladas de BTS son perfectas para tus 15 años?

La fiesta de 15 años debe ser un momento sumamente especial para la festejada, así que, si eres ARMY y sigues a BTS, no debes olvidarte de bailar una de las baladas de la boyband en tu fiesta. Pese a que todas sus coreografías son geniales, existen tres que son sencillas y fáciles de aprender, según sus fans, por lo que aquí te mostramos cuáles son:

"Boy With Luv"

BTS lanzó "Boy With Luv" en el 2019 como parte de su album "MAP OF THE SOUL: PERSONA" y se volvió todo un éxito en las plataformas. Se trata de una de sus baladas más bailables y habla de una persona que comienza a sentirse atraída por una chica y no puede resistirse a sus encantos. Además, la coreografía es muy sencilla, pues no debes aprender nada especial más que mover tu cuerpo libremente.

La banda de K-Pop puede ser una gran opción para bailar en tus 15 años. (Créditos: Facebook / BIG HIT)

"Permission to Dance"

En el 2021, BTS estrenó su sencillo "Permission to Dance" y se posicionaron como uno de los grupos más escuchados del momento. Aunque dicha canción no formó parte de algún disco, ganó gran fama por su sencilla coreografía y actualmente es una de sus baladas más famosas de grupo. Además, la letra habla de salir adelante pese a las dificultades que pueden presentarse en la vida.

"Go (Go Go)"

"Go (Go Go)" es una de las baladas poco conocidas de BTS que cuentan con una de las coreografías más sencillas para bailar en una fiesta de 15 años. Además, es muy bailable y trata de una persona que ha trabajado muy duro para ganar su dinero, por lo que planea usarlo en lo que desee.

