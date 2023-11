¿Se operó por Kendall Jenner? Bad Bunny confiesa que se arrepiente de este "arreglito" estético que se hizo

Dentro del gremio artístico, una de las nuevas parejas que causa furor dentro del gremio de espectáculo internacional es la formada por Bad Bunny y Kendall Jenner, dos de las personalidades más influyentes dentro de la industria artística y empresarial. Por su parte el "conejo malo" se ha consolidado como el artista más rentable dentro del género urbano, mientras que Jenner es considerada una de las socialité más influyentes.

Es dentro de este panorama de éxito para ambas relevantes figuras públicas que ahora ha llamado la atención la relación que tienen, pues a pesar de que no han confirmado de manera oficial que tienen una relación, lo cierto es que se les ha visto juntos en varias ocasiones y eventos públicos.

Los famosos trabajaron en publicidad para Gucci. Foto: Gucci

Debido a que esta famosa pareja ahora convive más e incluso trabaja en proyectos juntos, ahora los fans de Bad Bunny se han cuestionado si el cantante de "Monaco" y "Ojitos lindos" podría estar pensando en someterse a cirugías plásticas o arreglos físicos desde que está con la hermana de Kim Kardashian, pues se sabe que en el pasado el conejo malo ya se ha hecho algunos procesos estéticos.

Fue precisamente hablando de sus arreglitos físicos que el cantante dio a conocer que se sometió a una mejora en su rostro, la cual lo ha hecho arrepentirse cada día desde que se lo hizo, y contrario a lo que algunos creerían, este procedimiento fue hecho por Bad Bunny hace cuatro años, antes de que él comenzara a salir con Kendall Jenner.

El puertorriqueño, quien recientemente estrenó su nuevo disco "Nadie sabe lo que va a pasar mañana" reveló durante un video que hizo al lado del cantante Residente, de Calle 13, que se arrepiente todos los días de haberse sometido a un proceso de reestructuración de la imagen de sus dientes, esto a través de las famosas "carillas".

“Por más feos que tengas los dientes no te lo hagas. Yo me arrepiento todos los días de mi vida. A toda la gente que está viendo este video, no se hagan los p..tos dientes”, aseguró el cantante originario de Puerto Rico al invitar a las personas a que no se sometan a este tipo de ajustes estéticos.

