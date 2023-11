Gustavo Ángel de Los Temerarios ya no alcanza las notas altas y lo acusan de no cantar bien

Los Temerarios están dándolo todo en su gira “El legado del adiós, hasta siempre”, con el que no solo se despiden del escenario, sino también celebran 47 años de mantenerse en el gusto de las personas que los han acompañado, aunque no todos son los que están felices con sus eventos, pues algunos aseguran que ya no cantan igual que antes y los han criticado en redes sociales.

En TikTok circulan varios videos en donde Gustavo y Adolfo Ángel, lideres y vocalistas de Los Temerarios interpretan “Que haría yo”, una de las canciones más reconocidas en su legado que fue lanzada en 1993, pero cuando llegan las notas altas optan por dejar que el público cante, situación que puso en alerta a los usuarios de redes sociales quien afirman que utilizan esa estrategia porque ya no entonan igual.

Sigue leyendo: "Yo no negocio con el amor": la respuesta de Adolfo Ángel de Los Temerarios al enamorarse de una mujer casada

Gustavo fue criticado por no cantar. Captura de pantalla IG/lostemerarios

En las imágenes de la cuenta @acorn13xyz se aprecia a Gustavo Ángel con lo mejor de su interpretación, esto no fue suficiente para los fanáticos quienes se dividieron en opiniones referentes al talento de la estrella del regional mexicano, ya que algunos argumentaron que esa pieza fue lanzada cuando eran muy jóvenes, pero ahora su voz ha envejecido y ya no puede sonar igual, mientras que otros solo aplauden el regreso de la banda y puntualizan en que es difícil cantar por varias horas con esa técnica y profesionalismo.

Los tundieron en redes sociales. Captura de pantalla TikTok/@acorn13xyz

¿Cuándo regresan Los Temerarios a México?

Hay que destacar que su gira del regreso y el adiós empezó en Estados Unidos, lugar en el que residen los vocalistas, esto no fue muy agradable para los fanáticos en México, país de donde son originarios (Fresnillo, Zacatecas), pues desde hace bastante tiempo esperan que lleguen a cantar para todo el público que creció con sus letras.

14 de febrero en la Arena CDMX

15 de febrero en la Arena CDMX

16 de febrero en la Arena CDMX

17 de febrero en la Arena CDMX

18 de febrero en la Arena CDMX

8 de junio en el Estadio AKRON en Guadalajara

La agrupación está conformada por los hermanos Gustavo y Adolfo Ángel. Captura de pantalla IG/lostemerarios

Los Temerarios se separan para siempre

Aunque estuvieron ausentes por algunos meses, Los Temerarios hicieron oficial su despedida, a través de un comunicado en sus redes sociales expresaron que con el gran amor que le tienen a toda la comunidad que sigue su trabajo y con una gran tristeza decidieron dar por finalizada la etapa como agrupación.

También puntualizaron en que los eventos que se llevarán a cabo en los que falta del 2023 y hasta noviembre 2024 serán los últimos de su historia, explicaron que los países a los que llegarán son Estados Unidos, México y esperan visitar algunos de Centro América, pero aun no dan a conocer todas las fechas que han programado para despedirse de sus fanáticos.