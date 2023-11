Bellakath se vuelve viral al usar el filtro de TikTok par envejecer; a sus 70 años seguirá preciosa: "Se ve idéntica"

Los filtros de las redes sociales hacen que nos podamos imaginar cualquier cosa, estas herramientas se ven tan reales que incluso, es casi imposible que podamos identificar cuando se trata de un filtro. Fue una de las cantantes más famosas del género urbano, BellaKath quien puso a prueba uno de estos métodos para ver cómo se vería al cumplir la tercera edad y los resultados fueron impresionantes.

Una de las cantantes más populares del "cumbiatón", es Katherine Huerta mejor conocida como Bellakath. La fama de la intérprete ha ido creciendo debido a su particular estilo pero no solo para cantar sino por cómo se maquilla, viste y peina. Ante la curiosidad de ver cómo se vería su rostro con más de 70 años probó este filtro que hace envejecer y no vas a creer cómo luce.

Seguir leyendo:

El "Reggaetón Champagne" sí la hizo facturar: Bellakath muestra su lujosa mansión luego de triunfar a lado de Dani Flow

Bellakath casi muere desangrada por una cirugía estética: VIDEO

Es estilo y belleza de la cantante son elementos que la han hecho muy popular | Foto: Instagram @

labellakath

Así luciría Bellakath a los 70 años

La joven, quien actualmente tiene 25 años, usó un filtro de TikTok para verse mayor y luce casi idéntica, solo que en este caso su rostro se ve con algunas líneas de expresión un poco más marcadas en el área de la frente, las cejas y párpados.

El video fue compartido por la hermana de la cantante y sus fans quedaron sorprendidos por cómo luce la intérprete de “Gatita”. Incluso durante los segundos que dura el clip, canta algunos versos de sus temas más conocidos y los tiktokers también se asombraron de que tiene la voz “muy bonita”.

BellaKath luciría idéntica a los 70 años de edad | Foto: Instagram @

labellakath

Bellakath estrena lujosa mansión

Hace unos días, la cantante presumió ante sus seguidores de Instagram la lujosa mansión en la que ahora vivirá. Se trata de una casa con estilo rústico, alberca y jardín. Katherine Huerta, mejor conocida como BellaKath hizo un recorrido por la casa y lo mostró en su cuenta de Instagram donde la siguen más de 2 millones de personas.

La artista mostró cada una de las habitaciones de su residencia donde ahora pasará sus días. Orgullosa de sus logros, la famosa señaló que finalmente pudo adquirir su primera casa incluso pidió a sus seguidores que le ayuden a escoger los muebles y para que le den tips de estilo.

La cantante compartió una foto firmando las escrituras | Foto: Instagram @

labellakath