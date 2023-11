Mariazel y Adrián Rubio "hacen recordar que el amor es bien bonito" con icónico reencuentro en Turquía

Entre las parejas del mundo del espectáculo es común que se den distanciamientos debido a que su trabajo muchas veces los orilla a abandonar su país de residencia, tal y como le pasó a Adrián Rubio, quien, hace algunos meses tuvo que irse del país para participar en el reality show "La Isla: Desafío Turquía".

Ante esto, Mariazel no dudó en compartir un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, en la cual destacó que nunca se había distanciado de un manera tan radical de su pareja y padre de su hija, quien también resintió el distanciamiento de Rubio, a quien aparentemente todavía no ve en persona, pues aunque Mariazel compartió que había visitado a su ser amado en el país de Medio Oriente, en la fotos no figura la pequeña Laia, hija de ambas celebridades.

Adrián Rubio y Mariazel tienen una pequeña hija / IG: @mariazelzel

De hecho, esto provocó polémica en redes sociales, donde así como hubo quienes aplaudieron su actitud decidida en el amor, se hicieron presentes usuarios que cuestionaron a la participante de "Me Caigo de Risa" respecto al motivo por el cual no llevó a su hija consigo en el viaje para visitar a Adrián Rubio, algo que no ha sido respondido por la bella actriz, quien por el momento se encuentra disfrutando su reencuentro con el galán deportivo.

TE PUEDE INTERESAR: Mariazel le hizo una indecente propuesta a su esposo e hizo estallar todo Instagram

Mariazel se reencuentra con el papá de su hija en Turquía

Fue en su cuenta de Instagram que Mariazel decidió hacer partícipes a sus seguidores del gran amor que se profesan ella y Adrián Rubio, quien al reunirse con la bella conductora no pudo evitar incurrir en las clásicas muecas que hace cuando es fotografiado con la madre de su hija, con quien, según se aprecia en redes sociales, tiene una conexión pura.

Como siempre, en sus fotografías de pareja, Mariazel y Adrián Rubio mostraron su inigualable conexión / IG: @mariazelzel

Aprovechando su viaje al exótico país de Medio Oriente, Mariazel y Adrián Rubio aprovecharon para tomarse unas románticas postales en las que demostraron que su historia de amor no conoce fronteras, lo cual motivo a que algunos seguidores de la presentadora deportiva hicieran comentarios como:

"Ustedes hacen recordar que el amor es bien bonito. Los quiero y admiro".

"Le atiné que ibas para allá, qué bonito reencuentro, ¡que bonito amor tienen ustedes dos!... Disfruten de mucho que el tiempo se va volando".

"Amamos, por fin se reencontraron. Mi pareja favorita".

Este fue el escenario en el que Mariazel y Adrián Rubio vivieron su idilio / IG: @mariazelzel

SIGUE LEYENDO:

Mariazel se consolida como la Harley Quinn más sexi de Instagram: FOTOS

Entre lágrimas, Mariazel revela la dura lección que le dio su hija: "estoy muy sensible"