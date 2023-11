Fans de Melanie Martinez acusan a Jisoo de BLACKPINK de "plagiar" canción de la cantante

A través de la plataforma de TikTok los fans de la cantante Melanie Martinez se han lanzado contra la integrante de BLACKPINK, Jisoo, pues afirman que "plagió" una canción de su ídolo. De hecho, aseguran que van a tomar acciones al respecto, ya que presuntamente es idéntica a "Play Date".

"Que lamentable, creí que Jisoo era original", "La canción de Mel es mucho mejor", "Perdón Jisoo, pero 'Play date' es un temazo" y "No es verdad, la canción de Melanie no es un flop y la de Jisoo sí y soporten", fueron algunas de las reacciones de los internautas tras escuchar el supuesto plagio de la cantante surcoreana.

La cantante debutó como solista este año. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿Jisoo plagió a Melanie Martinez?

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), plagiar es la acción de copiar una idea u obra presentándola como si fuera propia, por lo que los seguidores de Melanie Martinez están haciendo una acusación muy fuerte contra Jisoo al asegurar que su música no es original.

Por su parte, los BLINKS, nombre del fandom de BLACKPINK, mencionan que la canción que presuntamente la intérprete coreana copió no existe, pues hasta el momento no ha lanzado una canción llamada "YOU". De hecho, comentan que la mayor de la girlband debutó como solista apenas hace unos meses y solamente tiene dos canciones llamadas "FLOWER" y "All Eyes On Me".

Hasta el momento solo cuenta con dos canciones. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿BLINK defiende a Jisoo de las acusaciones de plagio?

Tras las acusaciones contra la intérprete de "FLOWER", sus fanáticos se han lanzado a defenderla, pues afirman que el video que circula en redes sociales no es una canción original de Jisoo y se trata de una edición hecha con Inteligencia Artificial (IA) donde mezclan su voz con "Play Date" de Melanie Martinez.

"Esa canción no existe, así que dejen de acusarla", "¿Quién les explica que es un edit?", "Jisoo solo tiene dos canciones, esto es una edición" y "JAJAJA que tontos, no es real", fueron algunos de los comentarios de BLINK.

Jisoo fue la última en debutar como solista en BLACKPINK. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

