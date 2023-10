Gavin McHugh en 9-1-1: La historia de superación del actor con parálisis cerebral que brilla en la serie de Fox

La serie 9-1-1, que sigue las vidas de los policías y bomberos de Los Ángeles, se ha convertido en una de las tramas más vistas durante sus seis temporadas. La historia protagonizada por Angela Bassett se ha ganado el corazón de millones de televidentes por los casos tan reales que se han tocado hasta el momento. Pero, también por las actuaciones tan sobresalientes del elenco y uno de ellos es el pequeño Gavin McHugh.

El joven actor, con tan solo 13 años, interpreta a 'Christopher Díaz', el hijo del médico del ejército convertido en bombero, Eddie Díaz (Ryan Guzmán). Este intérprete, quien vive con parálisis cerebral, forma parte de una nueva generación de talentos que busca impulsar la representación de la discapacidad en la pantalla de Hollywood.

Desde muy pequeño, Gavin McHugh siempre soñó con ser actor y es así que empezó su carrera siendo figura de publicidades de marcas como Honda, Walmart, Adventist Health y Lincoln Financial. En 2018, fue convocado para audicionar para la serie 9-1-1, cuando los productores buscaban ampliar la red para niños actores con discapacidades.

Unas semanas más tarde, el joven actor se "sorprendió" gratamente al descubrir que había conseguido el papel. Días después se unió al elenco y cuando conoció a Ryan Guzmán y Oliver Stark (quien interpreta a Evan “Buck” Buckley), la química fue inmediata. “Simplemente sentí que quería actuar. Simplemente sentí que era el papel adecuado para mí y estoy feliz de haber podido hacerlo y estoy feliz de que me eligieron”, comentó a la revista Teen Vogue en 2021.

Cuando Gavin McHugh conoció a Ryan Guzmán y Oliver Stark, hicieron match rápidamente. | Crédito: Instagram Oliver Stark.

Desde su debut en la segunda temporada, ‘Christopher Díaz’ se ha convertido en uno de los personajes favoritos de los televidentes. Ya que muchos han sido testigos de su crecimiento a lo largo de la serie, por esto, cada vez que sale a la calle, sus fans no dudan en saludarlo, pedirle fotos y visibilizar que las personas con parálisis cerebral también pueden brillar en lo que más anhelan.

"El tipo de fan que tiene Gavin es verdaderamente especial", afirma Lisa McHugh, su madre. "Cada vez que leemos sus comentarios en Instagram, nos conmueve hasta las lágrimas. Muchos de sus seguidores expresan cosas como 'cambiaste mi vida' o 'me hiciste darme cuenta de que podía hacer cosas que no sabía que podía hacer'. Es realmente increíble no solo tener seguidores o un programa de televisión o un trabajo, sino también poder tocar a la gente de esta manera. Ha sido realmente emocionante verlo", comentó su madre en la misma entrevista.

El joven actor, tiene tan solo 13 años y ya se ha ganado el corazón de millones de televidentes. | Crédito: Instagram.

La experiencia “ha cambiado mi vida y mi confianza, incluso mi autoestima”, comentó el actor. “Cuando vas a la escuela y eres el niño que no puede ver, no puede leer o no puede jugar en el patio de recreo, pero luego tienes algo que nadie más tiene, te hace sentir especial".

¿Dónde ver la serie 9-1-1?

La serie 9-1-1 está disponible a través de las siguientes plataformas:

Star+ : La plataforma de streaming de Disney+ ofrece las cinco temporadas de la serie en su catálogo.

: La plataforma de streaming de Disney+ ofrece las cinco temporadas de la serie en su catálogo. Fox : El canal de televisión por cable Fox emite nuevos episodios de la serie todos los lunes a las 22:00 horas.

: El canal de televisión por cable Fox emite nuevos episodios de la serie todos los lunes a las 22:00 horas. Hulu: La plataforma de streaming Hulu ofrece las cinco temporadas de la serie en su catálogo, pero solo para usuarios con suscripción premium.

Fotos de Gavin McHugh

Desde su debut en la segunda temporada de 9-1-1, ‘Christopher Díaz’ se ha convertido en uno de los personajes favoritos de los televidentes. | Crédito: Instagram.

Gavin McHugh siempre soñó con ser actor y hoy cumple su más anhelado sueño. | Crédito: Instagram.

