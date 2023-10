En arriesgado microbikini azul, Isabel Madow derrocha belleza en Instagram

Durante los últimos días el nombre de Isabel Madow volvió a resonar con fuerza en la industria del espectáculo en México debido a que es una de las participantes de “Las Estrellas Bailan en “Hoy”, sin embargo, en su regreso a la pantalla chica la actriz y conductora fue severamente criticada por supuestamente tener unos kilos de más, sin embargo, la también modelo aprovechó sus redes sociales para mandar a callar a todos sus detractores y lució su espectacular silueta con un arriesgado microbikini con el que provocó más de un suspiro.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Isabel Madow realizó la publicación en cuestión, en la cual, se encargó de aclarar que las cámaras de televisión hacen que las personas luzcan más robustas de lo normal, además, señaló que para estar en su peso ideal solo tiene que bajar 5 kilos, lo cual, no significa nada para ella pues señaló que luego de convertirse en madre tuvo que bajar un total de 32 kilos, además, presumió que siempre ha sido muy disciplinada en el ejercicio, por lo que muy pronto estará en su mejor forma.

Isabel Madow recibió severas críticas por supuestamente estar pasada de peso. Foto: IG: programahoy

“Para los que me están criticando de que me vi gorda en tele… aparte de que la tele en gorda 8 kilos, realmente tú crees que si baje 32 kilos después de tener a mi hijo no puedo bajar 5 kilos. No se te olvide que todo esto está ahí. Y siempre he sido muy deportista. Just sit and watch” fue el contundente mensaje que envío Isabel Madow para todos los que la critican por su físico.

Isabel Madow paraliza Instagram con microbikini de infarto

Para acompañar su contundente texto, Isabel Madow también publicó un video en el que presumió la espectacular silueta que poseía hace algunos años y en las referidas imágenes se le pudo ver recostada a la orilla de una piscina tomando el sol y se pudo a preciar que estaba utilizando un arriesgado microbikini de color azul, el cual, le permitía presumir su arrolladora belleza en todo su esplendor, asimismo, se pudo apreciar su marcado abdomen producto de las extenuantes rutinas de ejercicio.

Isabel Madow presumió su figura con este impactante bikini. Foto: IG: isabelmadow

En otras de las imágenes difundidas por Isabel Madow, la bella actriz de 48 años también apareció usando un bikini, pero en esta ocasión era rojo y se dejó ver de espaldas a la cámara realizando una pose que marcó la musculatura de su espalda y de sus brazos, la cual, consiguió con intensas jornadas en el gimnasio, por lo que dejó más que claro que cuando lo decida podría volver a lucir una figura así de impactante.

Isabel Madow recibe cientos de elogios por su arrolladora belleza

Tal y como lo esperaba Isabel Madow, su publicación causó un gran furor en plataformas digitales, prueba de ello es que en tan solo un par de horas su video logró acumular miles de reproducciones así como likes, además, la caja de comentarios se llenó con cientos de elogios realizados por sus fans y hasta por otras celebridades de la farándula, quienes hicieron énfasis que su belleza no depende de su peso y le pidieron no hacerle caso a los comentarios de sus detractores pues sin importar su talla o peso sigue luciendo espectacular.

Isabel Madow dejó claro que es muy disciplinada para el ejercicio. Foto: IG: isabelmadow

“No tienes que dar explicaciones, eres bellísima como sea”, “Qué no te importen las críticas, estás perfecta”, “Cada día más linda”, “Es pura envidia, estás lindísima”, “Ni hagas caso, ya quisieran verse como tú”, “Pero si estás como quieres, preciosa”, “Simplemente espectacular” y “Eres una diosa” fueron algunos de los elogios que se llevó Isabel Madow, quien ha dejado muy buenas impresiones en “Las Estrellas Bailan en Hoy” donde hace pareja con Agustín Fernández.

