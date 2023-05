VIDEO: Isabel Madow confiesa si tuvo relaciones sexuales en Big Brother: "Ahora resulta que todos son monjas"

Quien diera vida a la secretaria de Brozo cobró más popularidad a raíz de su participación en un polémico reality show, en el cual, además de posicionarse como una de las participantes más osadas de la época, logró consolidarse como un símbolo sexual, esto a pesar de que en realidad, las acciones que hizo durante "Big Brother" no eran tan extravagantes como algunos medios las pintaban en aquellos tiempos.

De hecho, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Isabel Madow expuso que muchas personas satanizaban su participación en polémico reality show sólo por el hecho de que protagonizó una serie de besos a lado de un extranjero, siendo que ambos eran personas libres que nunca llevaron su relación más allá de lo que se vio en pantalla.

Pues, aunque muchos podrían afirmar que las escenas más fuertes del enunciado programa pudieron haber sido censuradas, lo cierto es que lo que se vio en televisión en realidad era lo más fuerte que llegaba a acontecer, ya que los participantes estaban conscientes de que estaban siendo grabados en cada momento y ya que la sociedad no era tan abierta, solían no ser tan escandalosos como los ahora participantes de programas como "Acapulco Shore".

"Hay cosas más fuertes y conmigo me mandaron a la hoguera porque me puse una tanga y me fui a España y me besé con un español, bueno pues era soltera, tenía 25 años; hicieron más escándalo del que fue, la verdad. Pero lo que sí te puedo decir es que me satanizaron mucho", apuntó Isabel Madow en "El Minuto que Cambió mi Destino".