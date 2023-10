Natalia Jiménez defiende a Alejandro Fernández por sus borracheras en conciertos

Más de 3 décadas de trayectoria artística, innumerables éxitos legados a la historia de la música vernácula y pop latina, así como ser el líder y patriarca actual de la Dinastía Fernández, le dan a "El Potrillo" la posibilidad de hacer lo que quiera cuando él esté sobre un escenario que sea suyo.

Esto es, en esencia, lo que una talentosa colega opina de Alejandro Fernández y sus recientes polémicas por cantar en estado inconveniente, presumiéndose que ha subido a escena en estado de ebriedad, hecho por el cual El Potrillo se molestó con la gente y les cuestionó si iban a cantar con él o no.

Así se le ha visto a Alejandro Fernández. Foto: Especial

Natalia Jiménez, la intérprete ibérica que defendió a "Alex" de estos hechos, señalando que sus años de experiencia le permiten hacer eso y más. Ante lo sucedido, Alejandro ya salió a dar declaraciones sobre lo acontecido para zanjar las polémicas, todo a través de sus redes sociales.

Durante un encuentro reciente con medios de comunicación, la intérprete nacida en Madrid hace 41 años expresó su apoyo a su compañero y amigo, quien ha estado en boca de muchos y sus fans se muestran preocupados por sus frecuentes estados inconvenientes durante los conciertos, tanto que ha llegado a quedarse ligeramente dormido.

De igual forma, Natalia aprovechó para opinar sobre los corridos tumbados, género que ha tomado gran relevancia en el mundo de la música en años recientes y que, en voz de sus intérpretes, estos han recibido amenazas.

“Es lamentable, es muy triste, pero creo que también va un poco de la mano del género que se canta, digo, si hablas de aquello, pues vas a llamar la atención de aquello. Yo que canto música muy romántica y así, llamo la atención de las señoras y de las personas que quieren cortarse las venas”, manifestó.

Aclaró que ella no ha tenido problemas por interpretar canciones en el género regional mexicano.

"Yo la verdad no sé, ahora que estoy cantando regional mexicano no he tenido ningún problema. Yo creo que es porque mucha de la temática que yo canto es romántica, no le estoy tirando, no le echo el tiro a nadie", culminó.