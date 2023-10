Marjorie de Sousa presume bronceado y un bikini increíble, acapara todas las miradas

Marjorie De Sousa, reconocida por su belleza, carisma y talento actoral, ha cautivado al mundo, no solo por sus actuaciones, sino también por su influencia en las redes sociales. En esta ocasión, sorprendió a sus millones de seguidores con una postal en la que se le ve con un bronceado increíble y un bikini ideal para ir a la playa o cualquier albercada, así como una reflexión sobre el bronceado y la salud de la piel. Como era de esperarse, rápidamente se volvió viral.

La también modelo atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, disfrutando de ser mamá y una carrera en constante ascenso. Su popularidad resurgió en 2021, gracias a su destacada actuación como la antagonista "Julia Torreblanca" en "La desalmada" y ahora participará en la novela “Golpe de Suerte”, la cual saldrá este 16 de octubre y que protagonizará a lado de Eduardo Yañez.

Es una experta en moda. Foto: @marjodsousa / Instagram.

¿Cómo posó Marjorie en Instagram?

La venezolana se mostró en Instagram, donde tiene 9.9 millones de seguidores, con un bikini triangular de dos piezas, la parte inferior tenía dos bandas de sujeción, lo cual hizo que se acentuara su cintura. Sin duda alguna, la elección de este conjunto no es casualidad, ella sabe mucho de moda y que es la prenda suprema para disfrutar de la playa o la alberca debido a su combinación perfecta de comodidad y estilo. Su diseño simple y elegante resalta la figura sin esfuerzo, permitiendo una amplia libertad de movimiento. Además, su versatilidad se presta para una amplia variedad de estilos y patrones

El bañador destacó sus encantos. Foto: @marjodsousa / Instagram.

En la descripción de su publicación puso lo siguiente: “Siempre estoy buscando lo que sea mejor para mi salud y en esto va incluida obviamente mi piel así que trato de no tomar mucho sol y si lo hago que sea en horarios permitidos y donde no sea de mucho impacto para mi piel, como soy muy blanca no puedo literal tomar mucho sol así que decido buscar opciones que me ayuden a verme con color pero sobre todo que sea de una forma natural”. Esto lo puso porque tomó un bronceado artificial, pero orgánico, para la prueba de bikinis para su nuevo personaje Eva Montana. Sus fans están más que ansiosos por verla en este nuevo proyecto.

Sus fans quieren verla en su nuevo proyecto. Foto: @golpedesuertetv / Instagram.

¿Cuántos años tiene Marjorie de Sousa?

La ex reina de belleza tiene 43 años y comenzó su carrera artística a los 12 años, trabajando en comerciales para televisión y como modelo infantil. Sin embargo, su gran salto internacional ocurrió en 1999 cuando participó en el concurso de belleza Miss Venezuela representando a Dependencias Federales. Aunque no ganó la corona, esta experiencia marcó un hito en su carrera y le abrió las puertas a oportunidades en la actuación.

Siempre derrocha estilo. Foto: @marjodsousa / Instagram.

Después de su paso por el Miss Venezuela, Marjorie incursionó en el mundo de las telenovelas, destacándose en roles de villana, pero ha demostrado ser una actriz muy versátil. En su vida personal, Marjorie tiene un hijo llamado Matías, de 6 años de edad, y tiene la custodia completa del niño, cuyo padre es el actor Julián Gil.

