El Escorpión Dorado admite que Piqué deseaba terminar la entrevista ¿no quería preguntas sobre Shakira?

Después de que El Escorpión Dorado lanzara la entrevista con Gerard Piqué, hubo diferentes reacciones por parte de los usuarios de redes sociales, sobre todo, porque no le hizo preguntas sobre su ruptura con Shakira. Tras la polémica que se desató en plataformas digitales, Alex Montiel, quien hace al polémico personaje, destacó que no le prohibieron hablar de ningún tema, no obstante, admitió que el exfutbolista del Barcelona quería terminar rápido la conversación, pues tenía algo muy importante que hacer.

Montiel, en su personaje del enmascarado, dio una entrevista al programa "De primera mano" para hablar sobre la reacción del público sobre su último video de "El Escorpión al Volante" con Piqué, pues todo se centró en los detalles de su liga Kings League en México. Los fans especularon que el ex defensa de la Selección Española sería el que le habría pedido que no tocara el tema de su separación de la cantante colombiana y su supuesta infidelidad con Clara Chía, por lo que se sinceró al respecto.

¿Piqué no quería hablar de Shakira con El Escorpión?

Al respecto el creador de contenido destacó que decidió no preguntar al respecto, pues la única que ha revelado detalles ha sido la intérprete de "Te Felicito", quien le ha dedicado varios de sus nuevos sencillos. “No, a ver, lo que se ve no se pregunta. Creo que es un tema muy manoseado. La única que ha abierto el tema como tal es Shakira. Piqué, pues como se ha mantenido ahí al ras, y ya sabes que entre mis prioridades, cuando están involucrados ahí chamacos, trato de no pisotear por ahí”, comentó.

El autonombrado "Dios del Internet" destacó que el ahora empresario no se salvó de Shakira, pues durante la entrevista el influencer le hizo un comentario que le recordó la canción "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" que la intérprete, de 46 años, hizo con Bizarrap, en el cual no sólo habló de su ruptura con el español, sino también de su traición con Clara Chía, por lo que dejó claro que no es del todo cierto que no se haya atrevido a hacerle burla con eso.

“De todos modos, hubo un par de guiños a la de ‘Las caderas no mienten’. Ahí pusimos la canción de Bizarrap, no sé por qué pidió la de Peso Pluma si tiene tantas canciones”, destacó El Escorpión Dorado, quien recordó que fue el mismo Gerard Piqué el que escogió un sencillo del DJ argentino para amenizar su viaje por las calles de España, a donde fue a hacerle la tan llmativa entrevista, que desilusionó a muchos internautas.

El Escorpión Dorado asegura que Piqué estaba al pendiente del horario IG @goldenescorpion

Gerard Piqué quería terminar la entrevista por esta razón

Durante la conversación en el programa de espectáculos, el influencer admitió que Piqué estaba deseoso por terminar la entrevista lo más rápido posible, y la razón es porque tenía que ir a ver a sus hijos, Milan y Sasha, fruto de su relación con la cantante colombiana. Alex Montiel señaló que por ese motivo el ex defensa del Barcelona estaba "muy pendiente del horario", pues indicó que es una persona que se preocupa por su familia.

“Pude lograr meterme ahí a esa agenda para que me regalara una hora de su tiempo, pero, en realidad, lo que le urgía era terminar para irse con sus chamacos. Lo que yo noté es que es profesional y le encanta cuidar a su familia, por lo menos el concepto de familia que tiene actualmente”, aseveró sobre la actitud de Piqué durante la conversación. Hay que resaltar que el dueño de Kosmos tiene una acuerdo con la intérprete de visitas, el cual cumple cada de mes sin falta.

