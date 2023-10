Piqué y su familia armaron un plan para afectar a Shakira

A pesar de que llevan poco más de un año separados, parece ser que la pelea entre Shakira y Gerard Piqué aún no ha terminado, pues ambos han afectado al otro con sus declaraciones en medios de comunicación. Sin embargo, recientemente un reportero aseguró que la familia del exfutbolista ideó un plan para desprestigiar a la cantante colombiana, el cual ha comenzado a tomar fuerza, debido a que han empezado a tirarle "hate" a la intérprete.

Desde que la artista lanzó su canción "El Jefe", en la que denuncia el abuso de los empleadores, han salido algunos de sus ex trabajadores a hablar sobre su experiencia colaborando con Shakira, quien han calificado de "mala jefa"; incluso una ex bailarina de Venga la Alegría, Jenny García, dio a conocer que cuando estuvo con la intérprete de "Antología" durante una de sus giras en México, recibió "malos tratos", por lo que la desilusionó.

La cantante y el exfutbolista aún no se llevan bien tras la separación IG @shakira

Este es el plan de Piqué y su familia contra Shakira

Tras darse a conocer en medios de comunicación las declaraciones de algunos de los ex empleados de Shakira, el paparazzi Jordi Martin aseguró que estas personas habrían destapado los supuestos malos tratos que recibían de la artista por petición de Piqué y su familia, con los que la cantante no ha podido tener una buena relación desde que se separó el año pasado, pues así lo ha dejado ver la colombiana en sus temas y la propia Montserrat Bernabeu, quien argumenta que sus nietos, Milan y Sasha, no la quieren.

El periodista, que ha seguido a la ex pareja por varios años, argumentó que todos los que han salido a hablar de su experiencia con la colombiana han estado en Telecinco, que transmitirá próximamente la Kings League, de la cual es dueño el ex defensa de la Selección Española, por lo que especuló que no se trata de una casualidad, sino de un complot para afectar la imagen de Shakira.

“Gerard Piqué es el dueño de la Kings League y la Kings League cierra un contrato con MediaSet España, que es Telecinco, por los derechos televisivos de la Kings League y qué casualidad que toda esta gente (los que han denunciado a Shakira) está saliendo en Telecinco, ¡qué casualidad!”, declaro Martin, quien fue el responsable de destapar la infidelidad de Piqué con Clara Chía, y que los ha seguido desde muy cerca, por lo que hasta ha tenido problemas legales.

Tras el estreno de "El Jefe" salieron denuncias en contra de Shakira Foto: Youtube

Hacienda culparía a Shakira por un fraude fiscal del papá de Piqué

En tanto, después de que la fiscalía española revelara que está investigando a Shakira por un presunto fraude fiscal, Jordi Martin declaró que el papá del futbolista, Joan Piqué Rovira, es el responsable del de los delitos por los que la acusa la Hacienda Española. “Un supuesto delito en 2018 por haber tributado fuera de España, unos ingresos que según la Fiscalía Española debería de haber tributado aquí (…) el padre de Piqué es el que llevaba la contabilidad de todo el conglomerado de empresas, el padre de Piqué es el que le metió la pata hasta el fondo a Shakira”, indicó el comunicador, que también defendió a la artista, de 47 años.

SIGUE LEYENDO:

Shakira y Piqué venden sus casas en Barcelona: con cuarto de cine y alberca, así son las mansiones que están a la venta

Piqué y Clara Chía: la pareja rompe importante pacto que afecta de manera directa a Shakira y a sus hijos