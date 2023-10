Marysol Sosa descarta reconciliación con Anel Noreña: “que yo te pueda poner fecha y hora, la verdad no”

Marysol Sosa descartó que por el momento vaya a reconciliarse con su madre Anel Noreña o al menos no está en sus planes hasta ahora, luego de las diferencias públicas entre ambas figuras públicas que ha generado una guerra de declaraciones entre madre e hija.

En la entrevista compartida en el programa Ventaneando, los reporteros le cuestionaron sobre si habrá un acercamiento en próximas fechas y ella fue muy contundente al responder dijo que sí estaba interesada pero dijo que así como su madre quiere muchas cosas también ha dicho muchas cosas e hizo declaraciones muy desafortunadas.

La hija de José José dijo que nunca se va a olvidar de sus orígenes ni de quién es, que solo desea pedir respeto para ella y su familia.

Anel Noreña pide a Marysol Sosa una reconciliación

Anel Noreña reconoció que desea dejar atrás todos los malentendidos con su hija Marysol Sosa y su familia para comenzar una nueva historia sin rencores y volver a ver a sus nietos, por lo que le mandó un mensaje con la intención de que abra su corazón.

Durante una entrevista para el programa Ventanenado, la expareja de José José le mandó un mensaje a su hija “oye Mari, ya en serio, te he estado buscando, pero mijita ya paremos todo”, declaró Anel Noreña sumamente conmovida ante las cámaras televisivas.

Anel Noreña y Marysol Sosa están distanciadas por los derechos de José José

Y agregó “discúlpenme yo también me equivoco, pero ustedes también, entonces yo los disculpo y ustedes me disculpan y ya se acabo el problema, lo que no podemos es seguir dejando pasar los días porque yo no sé si amanezco mañana ni ellos tampoco”.

La actriz le dijo a su hija y familia que los esperaba para desayunar o comer, para volver a tener una relación cercana y recuperar el tiempo perdido “pero vengan a desayunar conmigo o a comer conmigo", además aseguró que su corazón de madre jamás ha dejado de querer y extrañar a Marisol.

