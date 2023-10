Cynthia Rodríguez revela que su bebé con Carlos Rivera tiene una enfermedad, esto se sabe

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se están enfrentando a los problemas de ser padres primerizos, ya que su bebé de 2 meses tiene una enfermedad, así lo dio a conocer la propia ex conductora de Venga la Alegría, quien aclaró que a pesar de no ser nada grave, está poniendo atención en la condición del menor. La noticia preocupó a los fans de la pareja, quienes les mandan sus mejores deseos para que el pequeño se recupere pronto y de la mejor manera.

En agosto de este año, el cantante y la presentadora de televisión anunciaron el nacimiento de su primer hijo León, al cual esperaban con mucho entusiasmo, pues así lo dejaron ver en sus redes sociales. Después de la llegada de su bebé, Rodríguez ha compartido con sus seguidores de plataformas como Instagram cómo ha sido su proceso de maternidad, por lo que decidió hablar de la reciente enfermedad que le detectaron al pequeño y lo que ha tenido que hacer para no perjudicarlo.

La presentadora está cuidando su alimentación IG @cynoficial

¿Qué enfermedad tiene el hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?

En sus plataformas digitales, la también cantante y actriz dio a conocer que su hijo fue diagnosticado con intolerancia a la lactosa, una condición en la que tiene que cuidar su alimentación para evitar una alergia. Es por esta razón que Cynthia tuvo que cambiar su dieta, ya que su bebé esta en etapa de lactancia y no quiere que la afección del menor llegue a empeorar y que sea más grave de lo que podría ser.

“Leoncito tiene una alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces como yo lo estoy amamantando no puedo comer nada que contenga leche, solo es por un tiempo. Mi dieta no tiene nada de leche”, expresó, Cynthia Rodríguez, quien dejó ver que el pequeño bebé se encuentra bien y que están haciendo todo lo posible por mejorar su condición, que por el momento está controlada y no representa ningún riesgo para él.

La ex conductora destacó que su bebé tiene intolerancia a la lactosa Foto: Especial

¿Cómo es la intolerancia a la lactosa en bebés?

Aunque es poco común que la intolerancia a la lactosa se presente a tan temprana edad, hay bebés que la padecen, ya que esta en una afección del trato digestivo. Entre los síntomas están: náuseas, dolor abdominal, calambres e hinchazón, materia fecal blanda y gases, así como diarrea acuosa con gases, por lo que hay que acudir a un especialista para que recete la dieta y el tratamiento a seguir, ya que como en el caso de Cynthia Rodríguez, las recomendaciones fueron para ella.

