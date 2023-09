Cynthia Rodríguez presume que recuperó su figura a 2 meses de convertirse en mamá

Cynthia Rodríguez se convirtió en mamá hace apenas 2 meses y ya recuperó la figura que tenía antes del embarazo, sorprendiendo a sus fans por su disciplina. Sin embargo, la ex conductora de Venga la Alegría ha manifestado que el proceso para cada mujer es diferente, por lo que alentó a sus seguidoras a no desanimarse. En tanto, su transformación dejó a varios de sus admiradores con la boca abierta debido a que fue muy poco tiempo en el que luce su silueta de antes.

A pesar de que la cantante y actriz ha sido muy discreta con su vida personal, últimamente ha sido más abierta sobre cómo ha sido su proceso de maternidad, y aunque ha sido duramente criticada, Cynthia regularmente deja algunos mensajes para animar a otras mujeres en esta etapa, en la cual hay muchos momentos gratos gracias a la compañía de los bebés, no obstante, también es desafiante por la crianza y el cuidado personal.

Cynthia Rodríguez se convirtió en madre de León en agosto IG @cynoficial

Así se ve Cynthia Rodríguez después de 2 meses de convertirse en mamá

Hace un par de días, la presentadora de televisión compartió en sus historias de Instagram una imagen a blanco y negro en la que dejó ver que ya recuperó su figura a tan solo dos meses de convertirse en madre de León, su primogénito con Carlos Rivera. En la foto aparece Rodríguez, de 39 años, frente a un espejo luciendo lo que parece ser ropa deportiva, pues usa un top de tirantes y un pantalón obscuro, el cual deja ver que su vientre poco a poco se reduce.

La artista no sólo presumió que está volviendo a tener la silueta que poseía antes del embarazo, sino que también admitió que es un proceso difícil. "Han sido los dos meses más desafiantes de mi vida. Me siento más poderosa, todo tiene sentido, gracias a Dios por permitirme ser mamá”, fue la frase que colocó Cynthia Rodríguez para compartir la fotografía en la que se observa un abdomen plano y que se está marcando poco a poco.

La ex conductora presume que recuperó su figura IG @cynoficial

Anteriormente, en otras historias de la plataforma de Meta, dio a conocer a sus más de cuatro millones de seguidores, que después de ocho semanas del nacimiento de León, por fin "le cerraron los jeans que usaba antes" de esperar a su bebé, no obstante, destacó que está consiente que su cuerpo “nunca va a ser el mismo de antes”. Asimismo, apuntó que cada mujer es diferente, por lo que cada quien va a su ritmo, debido a que “el estrés no ayuda en nada”.

Cynthia Rodríguez manda poderoso mensaje a las mamás

Cynthia Rodríguez ha ocupado sus redes sociales para mandar un poderoso mensaje a todas las mujeres que son madres, quienes regularmente son criticadas: "Los hijos necesitan mamás felices, no perfectas. Si eres mamá y me estás leyendo quiero decirte que lo estás haciendo increíble! Mi respeto y admiración a todas las mamás que me leen", colocó hace unas semanas, recibiendo el respaldo de su esposo Carlos Rivera, quien le escribió: "Para Leoncito y para mí eres perfecta. Eres la mejor mamá del universo".

Cynthia manda moderoso mensaje IG @cynoficial

