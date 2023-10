Jodie Foster da voz a mujeres que buscan crecer en la industria de Hollywood

El paso de Jodie Foster por el 21 Festival Internacional de Cine de México fue prolífico, ayer previo al cierre oficial del encuentro fílmico, la californiana ofreció una clase magistral en el Teatro Ocampo en la que aseguró que a sus 60 años y después de haber vivido actos "hostiles", su compromiso es darles voz a otras mujeres.

A pesar de los instantes difíciles en su carrera, Jodie aseguró que no puede pasar por alto que a diferencia de muchas de sus colegas, ella tuvo la oportunidad de recibir el apoyo de los grandes hombres en Hollywood, a quienes con su guía les debe ser una gran cineasta.

"Yo crecí en una especie de familia de cine, de papás y hermanos que creyeron en mí porque me conocían y trabajaron conmigo, cuando me pedían estar a las 07:30 a. m. o 04:30 a. m., yo llegaba puntual para tener largas charlas de cómo hacer cine, confiaban en mí y me convertí en una especie de gran orgullo como su hija", contó Foster.

Para Jodie, tras el Time's Up y el Me Too, es común "olvidarnos de mencionar que hubo maravillosos y valiosos productores y ejecutivos de estudio que apoyaban y que tomaron la decisión que me permitió tener una carrera, para mí es difícil no hablar de estos maravillosos papás que me dieron una oportunidad que no tuvieron otras mujeres", dijo.

La angelina quiso dejar en claro que no cree en las teorías de conspiración.

"Ahora es un mundo nuevo, con muchas mujeres cineastas y que tienen un sistema de soporte; no puedo creer que hayamos pasado todos estos años sin mujeres directoras, no puedo ni pensarlo.

"Pero me gustaría decir que no creo que haya una especie de conspiración en la que todos los hombres del mundo se sentaron y crearon una posición en la que decidieron que querían evitar que todas las mujeres o que la gente de color pudieran estar en la industria", abundó Foster.

Para Jodie la explicación es sencilla.

"Ellos culturalmente se olvidaron de nosotras o no creían que hubiera necesidad de contar nuestras historias o escuchar nuestras voces, sé que eso pasó y siento compasión porque yo fui una de ellas (las mujeres olvidadas), aunque también viví en este mundo de estos padres maravillosos", explicó.

Dedicada a un proyecto que exalta la riqueza de las mujeres indígenas estadounidenses, Foster aseguró que "fue una gran bendición verlas porque fueron desaparecidas y que puedan contar sus historias es lo mejor que nos puede pasar, es un tiempo nuevo, de continuo esfuerzo para seguir creciendo y que haya una nueva perspectiva".

Vivencias hostiles

En 1976, en el filme "The Little Girl Who Lives Down the Lane", fue cacheteada varias veces en una escena por la actriz Alexis Smith.

En la cinta "Napoleón y Samantha" a Jodie la dejaron sola cuando un león la tomó por las caderas y tuvo que esperar a que un entrenador la rescatara.

A DETALLE

En Morelia, Jodie Foster recibió la medalla de la Filmoteca de la UNAM, el Premio a la Excelencia Artística y develó su butaca.

4 nominaciones al Oscar.

2 premios de la Academia.

2 premios BAFTA.

3 Globos de Oro.

