Muere querida actriz y modelo colombiana a los 34 años por una terrible enfermedad

La industria del espectáculo nuevamente se encuentra de luto debido a que el pasado fin de semana se dio a conocer el lamentable fallecimiento de la actriz y modelo colombiana, Alejandra Villafañe, quien perdió la vida a los 34 años de edad luego de pasar los últimos meses de su vida luchando contra el cáncer de mama y de ovario. La exreina de belleza saltó a la fama hace casi una década tras haber representado a su país en Miss Earth, además, en su faceta como actriz participó en una gran cantidad de producciones televisivas y para plataformas de streaming como Netflix, Star Plus y Primer Video.

La noticia del fallecimiento de Alejandra Villafañe fue confirmada la tarde del pasado sábado 21 de octubre por el padre de la modelo, Santiago Villafañe Vidal, quien escribió en sus redes sociales un breve mensaje para despedir a su heredera: “Las mejores flores Dios las recoge rápido para su jardín. Hija, por siempre tu legado estará en mí. Gracias por ser tan especial. Te amo”, escribió el progenitor de la también actriz.

Alejandra Villafañe celebró su cumpleaños 34 el pasado 8 de octubre. Foto: IG: alejavillafane

Por su parte, el novio de Alejandra Villafañe, el también actor, Raúl Ocampo difundió una serie de fotografías en las que mostró el momento en el que la actriz se cortó el cabello hace unas semanas y para acompañar dichas postales escribió un breve texto: “Quiero que sepas que… para siempre”, posteriormente, en una de sus historias el histrión recordó una publicación que la modelo hizo hace un año y retomó sus palabras para consolarse.

“Hace un año vivíamos en esta realidad. Hace un año te dije que todo era posible en este mundo, ese mismo año me dijiste que así lo creías y agarraste el frisby para golpear la caneca de basura pública mientras nos grababan en cámara lenta. Hace un año fallaste ese tiro. Me quedo con el copy que escribiste hace un año y te lo complemento ahora que vivimos en dos realidades diferentes; Me tendrás que conocer en muchas otras vidas. Te amo tanto vida mía, Alejandra Villafañe”, escribió Raúl Ocampo, quien también informó que este lunes 23 de octubre se ofrecerá una misa en memoria de la actriz en una parroquia de la Ciudad de México.

Así despidió Raúl Ocampo a Alejandra Villafañe. Foto: IG: alejavillafane

¿De qué murió la modelo y actriz, Alejandra Villafañe?

Alejandra Villafañe saltó a la fama en el 2014 luego de coronarse como Miss Earth Colombia y en ese mismo año representó a su país en la versión internacional de dicho certamen de belleza, el cual, logró cerrar como una de las 16 semifinalistas y aunque se quedó en el camino, la modelo encontró en la actuación su entrada a la industria del espectáculo donde brilló en múltiples producciones tanto para televisión como para la pantalla grande.

Alejandra Villafañe sostuvo una intensa lucha contra el cáncer. Foto: IG: alejavillafane

Fue en mayo de 2022 cuando Alejandra Villafañe dio a conocer que había sido diagnosticada con cáncer de mama, además, también presentaba esta enfermedad en uno de sus ovarios y desde entonces compartió en redes sociales cómo es que fue el complicado proceso que enfrentó, el cual incluyó un par de cirugías y una serie de quimioterapias, además, como se dijo antes, compartió el fuerte momento en el que decidió cortarse el cabello debido al tratamiento antes referido.

Así fue la última publicación de Alejandra Villafañe

Pese a su complicada situación, Alejandra Villafañe siempre se mantuvo optimista y sobre todo muy agradecida con su familia y amigos que la apoyaron, prueba de ello es su último post, en el que escribió: “Este video es un homenaje a la familia que siempre está, a los amigos que llegaron y a los que se volvieron familia. Gracias a un amor que es de por vida”.

Alejandra Villafañe se mantuvo optimista hasta el último momento. Foto: IG: alejavillafane

