“Ya anda en la recta final”, tunden en redes a Poncho de Nigris por cruel comentario sobre su papá

El exparticipante de “La Casa de los Famosos”, Poncho de Nigris, se convirtió en blanco de fuertes críticas en redes sociales durante las últimas horas debido a que difundió un video en el que mostró el momento exacto en el que le hizo un cruel comentario a su padre, Jesús Alfonso de Nigris, quien es una persona de la tercera edad, por lo que influencer salió severamente tundido y hasta pidieron cancelarlo en plataformas digitales.

Todo este escándalo en el que se encuentra involucrado Poncho de Nigris se originó porque la tarde del sábado 21 de octubre difundió una serie de historias en su perfil oficial de Instagram en las que mostró que realizó una convivencia en su lujosa mansión en la que presumió estar acompañado de sus familiares más cercanos y algunas de sus amistades más íntimas a quiénes presumió uno a uno durante los referidos videos y cuando llegó al turno de su padre ocurrió la polémica.

Poncho de Nigris generó polémica por un cruel comentario sobre su padre. Foto: IG: ponchodenigris

Poncho de Nigris hace cruel comentario a su padre en plena transmisión en vivo

Como se mencionó antes, Poncho de Nigris presumió a todas las personas que lo acompañaron en su íntima fiesta y al llegar el turno de su papa, Jesús Alfonso de Nigris, el exparticipante de “La Casa de los Famosos” aseguró que su progenitor ya estaba “en la recta final”, además, dijo que su papá era un “hijo de su pin… madre”, pero en la recta final de su video se justificó asegurando que así es como se han llevado desde siempre.

“Hey, estamos en la recta final, hey, ya te estas muriendo… pero lo quiero un chin.. a este cab…, este wey me enseñó todas las mam…, pero era bien hijo de su pin… madre, pero ya anda en la recta final, pero él es el mejor papá del mundo, recta final ya, ¿ahogado con un cacahuate? No, no mam…, te he salvado de todas, es carrilla, así nos llevamos”, fueron las palabras que dijo entre risas Poncho de Nigris.

Como era de esperarse, este controversial video de Poncho de Nigris se hizo viral en plataformas digitales donde el influencer y cantante se convirtió en blanco de todo tipo de críticas debido a la forma en la que trata a su padre, además, algunos internautas le mencionaron que tarde o temprano el karma haría lo suyo y aunque el también empresario reiteró que así es como se lleva con su padre, las críticas no pararon de llegar.

¿Qué enfermedad tiene el papá de Poncho de Nigris?

Hasta el momento se desconoce la edad exacta del padre de Poncho de Nigris, sin embargo, el señor Jesús Alfonso ya es una persona de la tercera edad y de acuerdo con declaraciones hechas por su propio hijo, hace aproximadamente dos décadas su padre sufrió una embolia luego de tomarse alrededor de 30 botellas de tequila en dos semanas, por lo que las lesiones cerebrales que sufrió en aquel entonces le provocaron serios problemas de movilidad, los cuales, se han ido complicando con el tiempo.

Poncho de Nigris reveló detalles de la salud de su padre durante su estancia en LCDLF. Foto: lasestrellas.tv

Durante su estancia en “La Casa de los Famosos”, Poncho de Nigris ha referido que su padre fue sumamente mujeriego y alcohólico, por lo que le hizo pasar a su madre malos ratos, sin embargo, no ha tenido ni una sola queja de su papel como padre, pues como se dijo antes, no he tenido reparo en calificarlo como “el mejor papá del mundo”.

SIGUE LEYENDO:

Mamá de Poncho De Nigris revela que su hijo la acosaba: "qué buena estás mamá”

Andrea, sobrina de Poncho De Nigris, paraliza Instagram con un bikini triangular perfecto para la playa