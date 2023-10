Willem Dafoe, "el amigo muy querido de Morelia", recibe el premio a la Excelencia Artística

En la Sala 4 de Cinépolis Centro la gente se arremolinaba para ser parte de un momento muy especial para uno de los actores favoritos del Festival Internacional de Cine de Morelia, Willem Dafoe recibió el Premio a la Excelencia Artística, de manos de Daniela Michel, fundadora y directora de la plataforma.

Willem Dafoe fue aplaudido en Morelia

Michel aplaudió la cercanía que el nacido en Appleton, Wisconsin, tiene con la plataforma fílmica. "Es un amigo muy querido, respetado y fiel del Festival de Morelia, por su sensibilidad como actor, su habilidad camaleónica para interpretar diversos roles y darles vida a personajes épicos, en todo tipo de papeles.

"Por interpretar de manera tan humilde y de manera tan respetuosa cada rol en una única y vasta cinematografía, que incluye filmes más populares y hasta los más icónicos en la historia del cine mundial, y finalmente, pero no menos importante, por su bondad a pesar de poseer uno de los rostros más reconocidos en el planeta", abundó Daniela.

También estuvo presente Alejandro Ramírez, fundador y presidente del FICM, quien exaltó que esta es la quinta ocasión que el encuentro cinematográfico da este reconocimiento, que nació en 2018, "lo entregamos a personalidades que han dejado una huella indeleble", expresó.

¿Qué piensa Willem Dafoe de su premio en Morelia?

Antes de recibir el galardón, Willem estaba sentado en una butaca y vio una retrospectiva en video de su prolífica carrera. Visiblemente conmovido agradeció el recibimiento que siempre tiene de parte del público y porque las autoridades del FICM lo hayan escogido para este honor.

"Muchas gracias, es un honor estar aquí, me siento muy humilde ante este premio. Amo estar en México, he trabajado aquí, he estado en este festival en tres ocasiones y tiene una gran hospitalidad, una gran selección (de películas), tener este tipo de encuentros es muy importante para la salud del cine", comentó Dafoe.

El villano de "El hombre araña" se dijo conmovido por el recibimiento del público, al que denominó "muy entusiasta, es maravilloso ver que estas salas de cine están llenas de gente, así que me alegra mucho ser parte de todo esto y agradezco mucho este reconocimiento".

Luego de la entrega del galardón, el histrión abandonó el complejo cinematográfico, pero a su salida se encontró a más fans a quienes les firmó fotografías, playeras y cuánto artículo le presentaron, en muestra del agradecimiento por todo el cariño que le muestran cada vez que se presenta públicamente.

