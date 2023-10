Willem Dafoe se solidariza con SAG-AFTRA

Hoy arrancó la edición 21 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en el Teatro Mariano Matamoros los invitados especiales de esta fiesta fílmica desfilaron por una alfombra roja. Uno de los más queridos fue el actor de Appleton, Wisconsin, Willem Dafoe.

Al actor, el público reunido detrás de las vallas le dio una de las más cálidas bienvenidas, gritando su nombre a todo pulmón y para agradecerles, el coprotagonista de "El hombre araña" les firmó playeras, fotos y todo aquello que le presentaron, lo que generó aún más furor.

A pesar de que fuentes cercanas a la organización del FICM aseguraron que Dafoe no atendería entrevistas, hizo una excepción, principalmente para agradecer el recibimiento que tuvo en la capital michoacana, pero también para solidarizarse con sus colegas, al ser miembro de SAG-AFTRA.

"Estoy feliz de regresar a Morelia, he venido en otras dos ocasiones, siempre me pongo feliz cuando vengo a México", expresó el histrión. El próximo domingo Willem recibirá el Premio a la Excelencia Artística del FICM: "Es maravilloso, es un gesto muy generoso que me pone más contento por regresar", aseguró.

¿Qué dijo Willem Dafoe de la huelga?

Desde el minuto uno el 14 de junio el gremio actoral de Hollywood entró en paro laboral, con Fran Drescher a la cabeza, incluso hoy ella rechazó la propuesta que realizaron George Clooney, Scarlett Johansson, Emma Stone, Ben Affleck y Tyler Perry, entre otros, de pagarle al sindicato 150 millones de dólares.

A pesar de que está un tanto reacio a hablar del tema y prefiere retirarse nada más escuchar la pregunta de su opinión de la situación de sus compañeros, Dafoe aclaró que no está promocionando ninguna película en esta ocasión en el FICM, debido a que como parte del Sindicato lo tiene prohibido, pero que apoya las negociaciones.

"Soy un miembro de la unión y estamos en huelga", afirmó sin perder la sonrisa y así como todos en Hollywood esperará paciente a que las partes involucradas encuentren los procesos y las negociaciones necesarias para acabar con esta situación. "Me sentiré feliz de regresar a trabajar cuando las condiciones sean las adecuadas", enfatizó.

Willem Dafoe en El Faro ( 2019)

Miguel Bosé prefiere cantar y ya no actuar

La noche de hoy la calle Abasolo, en el número 72, recibió la visita de personalidades como Bárbara Mori, acompañada de su pareja Fernando Rovzar, así como el director Michel Franco, quien mañana presentará su filme "Memory", al lado de Jessica Chastain, además de la presencia de Miguel Bosé.

El español presentará el 23 de octubre una función especial de "Tacones lejanos", película de 1991 dirigida por Pedro Almodóvar, previo a la exhibición, Miguel conversará con el presidente del FICM, Alejandro Ramírez, y la directora y cinefotógrafa Victoria Clay-Mendoza.

A su paso por el encarpetado, Bosé se mostró muy risueño y bromista, tanto que aseguró que "sigo teniendo las piernas tan bonitas como entonces". Ya más serio, el nacido en Panamá descartó que en algún momento de su carrera regrese al cine: "Me cuesta mucho, yo soy más bien de la música".

Viggo Mortensen celebra su cumpleaños en Morelia

A su llegada a la première de su segunda película como director, "The Dead Don't Hurt", Viggo Mortensen fue recibido por los morelianos con "Las mañanitas", debido a que cumplió 65 años, momento ideal para recordar que su pasión en el cine se lo inculcó su mamá, a los 3 años.

Viggo Mortensen promovió su próxima película "The Dead Don´t Hurt"

"Mi mamá me llevaba mucho al cine desde que tenía tres años a ver grandes películas, íbamos a la avenida La Valle, en Buenos Aires, veíamos todo tipo de películas, a ella le interesaba la historia, podía ser periodista, crítica de cine o guionista porque siempre hablaba de la trama", comentó.

Antes de ingresar al Teatro Mariano Matamoros, Mortensen, en perfecto español, aseguró que no cree que el cine que se hace hoy sea mejor o peor que el de hace 50 años, ya que está convencido de que en cada era hay cintas que no son buenas y muy pocas que valen la pena.

"No me gusta generalizar, todos los años desde el comienzo del cine muchas películas son malas, más en el western (…) La películas que he hecho, he tenido la suerte de encontrar cuentos que me interesan, saber si puedo aprender algo, busco tramas que me desafían y en las que voy a aprender algo nuevo", finalizó Viggo.

