"Soy felizmente mexicana": Ángela Aguilar habla sobre sus raíces y recibe apoyo de sus fans

En diciembre de 2022 Ángela Aguilar celebró el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 debido a que aseguró ser 25% argentina debido a que su abuela materna es de esa nacionalidad, sin embargo, sus palabras la convirtieron en blanco de fuertes críticas. Dicha controversia se volvió a reavivar hace unos días pues “La Princesa del Regional Mexicano” le hizo frente a esta polémica y reiteró estar más que feliz siendo mexicana.

Fue durante una entrevista para el canal de YouTube de la periodista, Mara Patricia Castañeda, donde Ángela Aguilar habló por primera vez de la controversia que se originó tras declararse 25% argentina y comenzó lamentando el hecho de que dicho comentario pesara más que su trayectoria, lo cual, confesó le pareció algo completamente injusto.

“Lo injusto no es que la gente sepa de dónde vengo, lo injusto es que quiten el crédito de todo el trabajo que he hecho y la persona que soy solamente por un comentario que hice de la Selección, es fútbol, chicos, por favor”, comenzó Ángela Aguilar.

“Soy felizmente mexicana”, asegura Ángela Aguilar

Durante la charla, Ángela Aguilar señaló que nació en Estados Unidos, sin embargo, aseguró que tiene sus raíces mexicanas más que arraigadas y fue contundente al asegurar que, el hecho de tener raíces de distintas latitudes no significa que no honre el lugar donde se encuentra y donde se ha desarrollado artísticamente.

Ángela Aguilar presumió lo orgullosa que está de ser mexicana. Foto: IG: angela_aguilar_

“Mi comida favorita son los tacos al pastor, no quita que mi papá es Pepe Aguilar, campeón de charrería nacional, eso no quita que mi abuela es Flor Silvestre y mi abuelo Antonio Aguilar. El decir de dónde vengo no significa que no honró dónde estoy, yo soy felizmente mexicana, nacida en Estados Unidos” fue el contundente comentario realizado por Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar recibe el apoyo de sus fans tras aclarar la polémica de sus raíces

Luego de estas declaraciones de Ángela Aguilar, el nombre de la intérprete de “Dime cómo quieres” se hizo tendencia en plataformas digitales, donde cientos de sus fans aprovecharon para expresarle su apoyo ante esta polémica que aparentemente está llegando a su final, la cual, según reconoció, la afectó en distintos rubros.

Ángela Aguilar recibió miles de críticas durante los últimos meses. Foto: IG: angela_aguilar_

“No puede ser tanto hate por un simple comentario”, “No permitas que nunca se apague tu luz”, “No necesitabas aclarar nada”, “Sigue tan linda como siempre y que no te importe ‘el qué dirán’”, “Apoyándote siempre”, “Un gran ser humano, recuerda que errar es de humanos” y “Qué no te afecten los malos comentarios” fueron algunos de los textos que escribieron los seguidores de Ángela Aguilar para apoyarla luego de afrontar esta polémica, de la cual, no habló durante casi un año.

