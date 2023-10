Majo o Ángela Aguilar: ¿quién entonó mejor el Himno Nacional ante miles de personas?

El pasado fin de semana Majo Aguilar se encargó de entonar el himno nacional mexicano en el Rose Bowl de California previo al histórico partido entre América y Chivas en el que se registró una asistencia récord de poco más de 86 mil aficionados y como era de esperarse, las comparaciones entre la cantante y su prima, Ángela Aguilar, no se hicieron esperar por lo que en redes sociales se originó un intenso debate por saber quién fue mejor interpretando el cántico nacional ante miles de personas.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que entonar el himno nacional en eventos multitudinarios se ha convertido en el terror de varios artistas mexicanos debido a que las equivocaciones en la letra o en la entonación están a la orden del día y una de estas fallas puede convertirlos en auténticos villanos públicos, no obstante, pese a estos riesgos, las jóvenes cantantes de la Dinastía Aguilar aceptan este reto de forma recurrente.

Las comparaciones entre las primas Aguilar son recurrentes en redes sociales. Foto: IG: majo__aguilar

Ángela Aguilar vs Majo Aguilar: ¿Quién entona mejor el himno nacional?

Como se dijo antes, las nietas de Flor Silvestre y Antonio Aguilar han entonado el himno nacional mexicano en distintos eventos a lo largo de su carrera, sin embargo, fue previo a la pelea de Saùl “Canelo” Álvarez vs Saunders, la ocasión más relevante en la que participó la hija menor de Pepe Aguilar y en aquella ocasión logró salir bien librada pues tuvo una actuación impecable y libre de equivocaciones, no obstante, lo que causó polémica fue su entonación, incluso, se llegó a decir que el gobierno pudo haberla multado, pero esto finalmente no sucedió.

Por otra parte, hubo personas que quedaron maravillados con la interpretación del himno nacional mexicano hecha por Ángela Aguilar y hasta propusieron que se adoptara esta nueva entonación de forma oficial, por lo que en general esta actuación de la joven cantante dividió opiniones.

Majo Aguilar también ha tenido oportunidad de entonar el himno nacional mexicano en distintos eventos, sin embargo, fue el pasado fin de semana cuando lo hizo ante un mayor número de personas pues cantó para poco más de 86 mil mexicanos que abarrotaron el Rose Bowl de California.

La hija de Antonio Aguilar Jr. dio una muestra de su talento y salió airosa tras su interpretación del himno nacional mexicano, la cual, culminó sin un solo error y horas más tarde publicó una serie de fotos de su participación en el referido evento y los comentarios que recibió fueron completamente positivos y más de un fan aseguró que lo hizo mejor que su prima, no obstante, ninguna de las integrantes Aguilar han opinado al respecto y solo han dejado que el público elija a su favorita.

SIGUE LEYENDO:

Ángela Aguilar habría conquistado a un jugador de la NFL, un romántico mensaje la delata

Majo Aguilar confiesa la razón por la que es ahora la más famosa de su dinastía