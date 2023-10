¿Luis Miguel se casa? Michelle Salas le habría entregado su ramo de novia a Paloma Cuevas

La boda de Michelle Salas con el empresario Danilo Diaz sigue dando de qué hablar, sobre todo por los detalles relacionados con su famoso padre, el cantante Luis Miguel, quien generó gran impresión en redes sociales debido a su asistencia. Es ta vez se dio a conocer que la modelo le habría entregado su ramo de novia directamente a Paloma Cuevas en plena ceremonia, señal de que podrían llegar pronto al altar.

Pese al hermetismo con el que la modelo conservó los detalles de su boda, con los días se han revelado algunos, incluso, por la misma Michelle Salas quien ya disfruta de su luna de miel en un destino que tampoco revelaron. Aunque son las imágenes sobre Luis Miguel las que han captado la atención de los fanáticos en redes sociales, ya que con ello deja claro que una vez más existe cercanía con su primogénita.

Michelle Salas habría regalado su ramo a Paloma Cuevas. Foto: IG @

Junto a "El Sol" asistió su novia, Paloma Cuevas, a quien los fans agradecen el cambio radical del cantante tanto en su vida personal como profesional. Ante esto, se ha señalado que el cantante podría llegar al altar dejando atrás su fama de conquistador y así lo revelaría el emotivo gesto que tuvo Michelle Salas durante su boda al entregarle directamente su ramo -elaborado en su totalidad por orquídeas y rosas blancas- a la empresaria española frente al resto de los invitados.

Así lo dio a conocer la periodista española Beatriz Cortázar durante el programa “Sonsoles”: “Me han confirmado que Michelle le entregó su ramo de novia a Paloma Cuevas delante de Luis Miguel, delante de todo el mundo. Con esto ya está dicho todo”. Aunque el ramo suele lanzarse durante la fiesta al grupo de las invitadas que tienen novio, con este gesto la modelo mostraría que acepta la relación de su padre y espera que lleguen pronto al altar.

¿Luis Miguel ya entregó anillo de compromiso?

Esta no es la primera vez que surgen rumores sobre un compromiso entre la voz de "La Incondicional" y Paloma Cuevas, aunque hasta el momento no ha dado declaraciones al respecto fue su gran amigo, Antonio Pérez Garibay, quien aseguró que el cantante ya se habría comprometido.

Paloma Cuevas podría llegar pronto al altar con Luis Miguel. Foto: IG @palomacuevasofficial

"Me dijeron que es un gran anillo. No lo conozco, no lo he visto pero sé que Micky tiene por ahí una gran sorpresa", detalló. Hasta el momento todo se mantiene como un rumor debido a que el cantante no comparte detalles sobre su vida personal. Lo que se sabe de la boda de Michelle Salas es que le entregó un millonario regalo y le dedicó un tierno mensaje; además, fue Stephanie Salas la que entregó a su hija en el altar y LuisMi ocupó un lugar importante frente al altar.

SIGUE LEYENDO:

Boda Michelle Salas: la influencer revela por qué decidió llevar el color verde en uno de sus vestidos de novia

El exclusivo menú que Michelle Salas y Danilo Díaz dieron en su boda