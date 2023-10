Isaac Hernández llevó a comer tacos a Jessica Chastain "y ama la salsa"

Isaac Hernández viajó al 21 Festival Internacional de Cine de Morelia en el que apoyó el estreno de la película "Memory", de su gran amigo Michel Franco y de su ahora también muy cercana amiga Jessica Chastain; con ambos el ganador del Benois de la Danse también seguirá su carrera como actor en el filme, próximo a estrenarse, "Dreams".

Jessica Chastain ama México

Isaac y Jessica lograron una profunda conexión, gracias a la cercanía que les dio la producción de Michel, tanto que en sus ratos libres pudieron recorrer puntos de gran interés de Ciudad de México y descubrir que la californiana tiene un especial gusto por la comida más típica del país.

"Es lo bonito de estos proyectos, que creas cercanía y pudimos llevarla a conocer el Museo de Antropología, llevarla a comer tacos, de hecho le encanta la salsa picante, es curioso pero eso es lo bonito de estas películas, que nos une un lenguaje común que es el arte, la creatividad", aseguró Hernández.

La conexión entre ellos se dio también porque Chastain es fan del ballet y al vivir en Nueva York va constantemente, además Isaac destacó que es una mujer muy interesante. "Le interesa contar historias, le fascina México y quiere seguir trabajando con Michel", abundó. ¿Qué le aprendió Isaac Hernández a Jessica Chastain?

Ahora que Isaac pudo estar en el mismo set que Jessica vivió a su lado un momento muy particular, tras filmar una escena muy fuerte. "Salimos de la escena, la vimos y supimos inmediatamente que iba funcionar; ella me dijo que lo que funcionó es que no le tuve miedo", compartió.

De acuerdo con Hernández, Chastain le aplaudió que se haya plantado sin reservas frente a ella. "Muchas veces muchos actores tratan de impresionarla, de no ganar la escena o darle pelea de cierta manera y dice que ella se dio cuenta con mi fiscalidad y con la manera que hice la escena que iba funcionar porque no le tuve miedo", dijo.

Isaac le dio parte del crédito de esta conexión al director: "Ella pensaba que porque quizá era bailarín no había visto su trabajo, pero de hecho es una de mis actrices favoritas y conozco su trabajo, lo importante de eso era lo que Michel creó en el set, llegábamos a ofrecer nuestra mejor versión, de cierta manera,todos éramos iguales".

Isaac Hernández apoyó el estreno de la película "Memory", de su gran amigo Michel Franco. Foto: Archivo

¿Cuál es la trama de 'Dreams'?

Una vez más bajo la producción de Eréndira Núñez Larios, con un costo de tres millones de dólares y el permiso de SAG-AFTRA pese a la huelga, "Dreams" relata la historia de amor entre una mujer que trabaja en una fundación artística y un bailarín de ballet, al elenco se sumó Rupert Friend y será una combinación de géneros cinematográficos.

"Mientras filmamos la película debatimos mucho qué estamos haciendo porque va por muchos géneros, finalmente Michel no lo escribió pensando en que era un drama,comedia o una historia romántica, es una trama muy compleja, que explora la condición humana, como muchas de sus cintas", finalizó Hernández.

Sigue leyendo:

El bailarín Isaac Hernández muestra su proyecto "Somus" con causa filantrópica

El bailarín Isaac Hernández va en busca del público masivo