El bailarín Isaac Hernández va en busca del público masivo

Isaac Hernández sonríe cuando le preguntan sobre los desafíos que implica ser emprendedor cultural y, además, seguir siendo uno de los mejores bailarines del mundo. Quienes lo conocen desde que era un niño, dice, saben los múltiples caminos que ha tenido que recorrer. A lo largo de 20 años de carrera hay una constante: que la danza tenga público masivo.

Para lograrlo ha roto la barrera de que el ballet es elitista; hace tan sólo unos días apareció en un programa de televisión nocturno, también fue juez en un reality show, pero ser reconocido en el barrio de su casa, en San Francisco, confiesa, es el verdadero logro.

Ahora está de regreso en México para debutar en el Teatro del Bicentenario, en León, Guanajuato y anuncia, con orgullo, que por primera vez en América Latina se presentará ‘The Blake Works II’ (The Barre Project) del afamado coreógrafo William Forsythe con los intérpretes originales de la pieza. Además, ofrecerá un programa de ballet clásico, danza contemporánea, tap y danza urbana, con fragmentos de The Blake Works I, Romeo y Julieta y El Corsario, entre otros.

El programa es realmente ambicioso, pues no sólo se va a interpretar la pieza que Forsythe creó durante la pandemia a distancia, con cuatro intérpretes, una de ellos es Tiler Peck, estrella del New York City Ballet, sino también Blake Works I que se hizo para la Ópera de París y es considerado como un "canto de amor a los bailarines".

"Traigo a todo el equipo técnico y al elenco original para presentarlo tal cual Billy quería que se hiciera, de hecho estoy tratando de convencerlo de que venga a verlo a México. Cuando tú lo ves con Tiler entiendes que es una parte de ellos la que está en el escenario; Billy nunca ha tenido miedo de incluir música popular, creo que ahora fue todavía un paso más allá en este tipo de mezcla", cuenta.

Isaac también ha trabajado con Forsythe, la última vez fue para Blake works 1. "Me dijo ' lo que quiero ver es que tomes decisiones, una tras otra, una tras otra, después te digo si me parece que son buenas o no'. En un ensayo se me paró al lado, estaba medio de malas con el resto de la compañía, y me dijo: 'estás tomando buenas decisiones, sigue haciéndolo'. Entendí que quiere que te retes físicamente, que avances, te incita a que su coreografía se convierta en tuya y que aportes con la adrenalina del momento, y Tiler es la mejor que hay hoy en día para ese tipo de interpretación", detalla.

Su presentación en México motivó, incluso, la presencia del gobernador Diego Sinhue, así como de todas las autoridades culturales de Guanajuato. Su equipo y casa productora han trabajado por meses para este debut. Para el intérprete, su nombre debe estar asociado a la excelencia, lo ha dicho por años, es perfeccionista y exigente.

"Quiero que el público pueda ver la última versión de la creación más importante que se ha hecho para una de las mejores bailarinas de su momento, que vean el trabajo del coreógrafo que ha creado las piezas más emblemáticas en el mundo dancístico, quiero que aquí se vea lo que sólo ha estado en Londres o Nueva York, después sabrán si les gustó o no, pero que sepan que vieron lo mejor".

Con el resto del programa la exigencia es la misma: "Probablemente emocionalmente tengan una conexión más fuerte hacia el repertorio clásico, pero está bien que sientan que han hecho un gran viaje, que han visto otras estéticas. Y bueno, es difícil ganarle a Prokofiev".

Despertares, el programa que ha traído a México, no vendrá este año; pero Expresiones no es, dice, una versión corta, sino, por el contrario el proyecto que le permite presentar una obra completa que es ‘The Blake Works II. "En Despertares nunca programo algo que dure más de 10 minutos, por el tamaño y diversidad de la audiencia. En el Bicentenario hay una audiencia que está acostumbrada a ver este tipo de obras", refiere.

Pero Despertares, asegura, sigue vivo y creciendo: "Tengo un plan increíble, espero poderlo llevarlo al Hollywood Bowl el mes que viene o el año que viene, o el verano que viene, sé que quiero hacerlo ahí y lo están respaldando porque en Estados Unidos no existe nada parecido, quiero que el mundo de la danza tenga una plataforma como Despertares para poder presentarse ante un público masivo. Sigue en mente que siga aquí, en México, pero creo que es difícil encontrar continuidad, como lo llevamos hablando toda la vida, porque todo el tiempo las cosas cambian, dicen que el 2024 ya empezó el año pasado".

Las funciones son en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña del FORUM Cultural,el 1 y 2 de julio.

A DETALLE

En 2018 recibió el ‘Benois de la Danse’, el máximo galardón de su disciplina que otorga la Asociación Internacional de la Danza de Moscú al mejor bailarín del mundo.

Fue el bailarín principal del English National Ballet hasta julio de 2022.

Actualmente es bailarín principal del San Francisco Ballet.

Se presentan bailarines del New York City Ballet, del San Francisco Ballet, entre otros.

MAAZ