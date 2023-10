¡Preciosa!, Adamari López presume su belleza de los años 90s, así ha sido su transformación

Una de las actrices más queridas por los mexicanos y el público hispanohablante es Adamari López, quien gracias a su talento para la actuación y carisma para la conducción, además de historia que ha tocado el corazón de muchos -como es el caso de ser una sobreviviente del cáncer de mama- se ha convertido en todo un referente del mundo del espectáculo, la moda y la belleza. Por supuesto, lo anterior no es algo reciente, ya que por décadas ha logrado mantenerse como una de las famosas favoritas de muchos.

La conductora compartió esta imagen hecha con inteligencia artificial, pero ella no lucía así a los 20 años. (Foto: IG @adamarilopez)

Ante ello no sorprende que además de ser una sensación en las pantallas de televisión, su fama también se haya trasladado a las redes sociales, como es el caso de Instagram donde acumula 8.8 millones de seguidores. En las plataformas, la actriz se consolida como la famosa más activa para compartir desde los momentos más íntimos y privados de su vida, como con los trends virales con los que recupera desde los audios y hasta el uso de la inteligencia artificial.

Hace unas semanas Adamari López se sumó al trend viral del uso de la inteligencia artificial para compartir sus fotos de los 90s year book, aunque confesó que ella no luía así hace más de tres décadas y es por ello que no dudó en compartir algunas imágenes que dan muestra de que la IA no le hace justicia. ¿La razón?, que irradiaba belleza durante su juventud y que, por su fuera poco, ha cambiado en lo más mínimo ahora que tiene 52 años.

Así se veía Adamari López en sus 20s. (Foto: IG @adamarilopez)

Antes y después de Adamari López: así ha cambiado la actriz

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Adamari López compartió varias fotos con las que recordó su juventud y dar imágenes inéditas en las que se presumió a los 20 años, cuando dominaba la década de los 90s. Para la ocasión no sólo recordó sus fotos de estudio, sino también algunas privadas en las que se deja ver más bella que nunca y con las tendencias de moda de la época; de esta forma rompió el Internet.

"¿Se acuerdan de las fotos de IA que les mostré hace días? Esta era mi realidad para esa época ¿Notan la diferencia?", fue el mensaje que escribió la también madre de familia a sus 52 años y con las que conquistó a sus fans, pues demostró que con el paso de los años a penas y ha cambiado, pues sigue viéndose como la más bella. Es por ello que sus fans la llenaron de halagos y reconocieron por mantenerse auténtica, mientras que otros más le recordaron su paso por las telenovelas como la villana favorita.

Adamari irradiaba belleza en su juventud. (Foto: IG @adamarilopez)

"Tú realidad es más linda que la realidad de la Al", "vuelvo a ver novelas si Adamaris vuelve a ser villana", "te conocí trabajando en La Gata Salvaje", "amigas y rivalessssssss como olvidarla", "eras muuuuuuchisimo mas linda q como te mostro la IA ....y sigues hermosa" y "tú niña es idéntica a su mamá de joven", son algunos de los comentarios en la publicación de la actriz, donde los halagos llegaron hasta su hija Alaïa.

¿Cuántos años tiene Adamari López?

Adamari López nació el 18 de mayo de 1971 en Humacao, Puerto Rico, aunque gracias a telenovelas como "Camila", "Amigas y rivales", "Gata salvaje", "Mujer de madera y Alma de hierro" su fama pronto se consolidó en todo el continente americano. Actualmente tiene 52 años y sigue triunfando en la televisión, además de consolidarse como mamá y la sensación de las redes sociales.

Sus fans le aplaudieron por siempre mostrarse auténtica. (Foto: IG @adamarilopez)

En sus fotos de los años 90s, la puertorriqueña no sólo se lució en un coqueto vestido lencero en color azul marino, una prenda que hasta este 2023 es uno de los favoritos de las mujeres, pues también presumió looks más modernos y que a pesar de haber reinado hace más de 30 años, siguen siendo un must have del momento. En una de las postales la famosa apostó por una minifalda blanca y un top estampado ideal para presumir la figura.

Las fotos inéditas de Adamari López también incluyen estilos más elegantes y casuales con los cuales enamoró de nueva cuenta a sus fans; mientras que en su rostro a penas y se nota el cambio de los años, algo que los fans no tardaron en resaltar.

Así de preciosa se consolidó Adamari López. (Foto: IG @adamarilopez)

