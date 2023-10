Máneskin hace tributo a Peso Pluma en el Palacio de los Deportes

La banda italiana Máneskin sorprendió a sus seguidores en el concierto que ofrecieron en el Palacio de los Deportes, la noche de este viernes, al cantar el tema "Ella baila sola", del cantante mexicano Peso Pluma.

El vocalista Damiano David, con un perfecto español, interpretó el famoso tema del representante de los corridos tumbados originario de Jalisco, hecho que fue celebrado por el público.

Ante más de 15 mil personas la agrupación integrada por Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio ofrecieron un concierto de más de dos horas en el que deleitaron a sus fans con sus éxitos.

El tema que se hizo viral en TikTok ,"I wanna be your slave" fue uno de los más celebrados Créditos: Cortesía

El grupo originario de Roma inició su recital con "Don't wanna sleep", para continuar con "Gossip", "Zitti e Bouni".

La banda creada en 2016 incluyó en su setlist de la noche "Honey", "Supermodel", "Coraline" y "The Driver", los cuales fueron coreados por los miles de asistentes que se dieron cita en el Domo de Cobre.

Para "Beggin", éxito con el que consiguieron fama mundial, la energía se desbordó en el recinto, los seguidores de la agrupación cantaron de principio a fin el famoso tema.

Con el recinto lleno la agrupación continuó con "For your love", "Gasoline" y "Timezone", durante la velada Damiano se dirigió a su público en español, lo cual fue celebrado por los asistentes.

Hubo caos entre los fans

Se vivió un momento de angustia cuando el vocalista paró el show, ya que había varias jóvenes que estaban siendo aplastadas en las primeras filas y pidió que las ayudaran.

El tema que se hizo viral en TikTok ,"I wanna be your slave" fue uno de los más celebrados por el público, para continuar con "Humble" y "In nome del padre".

Otra de las sorpresas de la noche fue cuando invitó a varios de los que se encontraban en las primeras filas a subirse al escenario y acompañarlos en la canción "Kool Kids" y todo se volvió una locura.

Para la recta final del concierto se escuchó "The Loneliest".

dhfm