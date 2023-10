Daddy Yankee y Mireddys González ya no lo ocultan, estas son las pruebas de su inminente divorcio

El mundo de la música se ha visto empañado este 2023 por la triste noticia de la presunta separación de una de las parejas más sólidas del espectáculo, pues desde hace algunos días todo indica que Daddy Yankee y su esposa Mireddys ya no están más juntos y darán a conocer oficialmente su divorcio.

Se sabe que las celebridades empezaron un lindo noviazgo cuando apenas eran unos adolescentes de 17 años y mucho antes de que la carrera del intérprete de “Gasolina” despegara a nivel mundial, Daddy Yankee y Mireddys se casaron y tuvieron tres hijos, quienes ahora también figuran dentro del espectáculo.

Aunque eran un matrimonio feliz, Daddy Yankee y Mireddys presuntamente ya no están juntos pues según información de diversos medios internacionales como la revista People, puntualizan en que están atravesando una crisis muy grave que afecta su vida, ya que han dado a conocer diversos detalles con los que comprueban lo que aseguran es un secreto a voces

El público también se ha vuelto un investigador en el caso, varios han encontrado detalles con lo que refuerzan el rumor sobre la separación de la pareja, uno de los más fuertes es el que dicen que ya no se siguen en redes sociales, puesto que aunque no dan a conocer muchas cosas juntos ellos si estaban dentro de las personas de estas listas.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real de Daddy Yankee no ha mandado ningún comunicado para sus fanáticos, pero quien ha lanzado algunas indirectas a través de sus cuentas oficiales es Mireddys, la famosa ha publicado algunas frases con las que deja pensando a sus seguidores.

Quien también no se ha quedado callada es una de las hijas del famoso, pues la influencer también dio a conocer un mensaje especial que alertó a los fanáticos sobre su familia, pues todo parece indicar que Jessaelys Ayala, nombre de la chica no la está pasando nada bien en estos días y aseguran que se debe a la separación de sus padres.

“Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada.”, son las palabras de Jessaelys en su cuenta oficial.