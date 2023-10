Anahí se desvive en halagos para Danna Paola tras su interpretación del himno nacional en pelea del "Canelo"

El pasado fin de semana Danna Paola brilló en grande previo a la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Jermell Charlo que se realizó en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, pues la cantante fue la encargada de entonar el Himno Nacional Mexicano. Al no tener errores -como ha sucedido con otros artistas- y dar muestra de su talento vocal, recibió una ola de felicitaciones en redes sociales entre las que destacó la de Anahí, quien se desvivió en halagos al reconocer el talento de la también actriz.

La protagonista de “Rebelde” ha llamado la atención de sus seguidores con su regreso a los escenarios junto a sus compañeros Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez. Por ello, el comentario que le realizó a Danna Paola en redes sociales no pasó desapercibido y fanáticos de inmediato aplaudieron el compañerismo que mostró al reconocer la destreza vocal que su colega mostró con su interpretación sobre el ring.

“¡Impresionante! ¡Bravo, Danna! Nunca miedo a nada, tu corazón canta en tu voz y tu generación tiene a la mejor representante”, así felicitó a Anahí a la intérprete de “Mala Fama” junto a otros famosos como la cantante Greeicy, Lucero, Mario Bautista, Galilea Montijo, Alejandro Speitzer, Kuno, Steve Aoki, Pablo Chagra y el propio Saúl “Canelo” Álvarez.

La felicitación de Anahí quedó plasmada en el emotivo mensaje que compartió la estrella de "Élite" a través de su cuenta de Instagram junto a una serie de postales entre las que muestra el regalo que le entregó el boxeador tapatío. Con éste Danna Paola revela que cantar el himno nacional era uno de los peores miedos en su carrera, esto debido a las críticas que recibían los artistas que el intentó cometieron equivocaciones.

Anoche vencí uno de mis miedos más grandes, aprendí una gran lección (…) La presión, la responsabilidad, los nervios, la dificultad del mismo y las dudas sobre mí misma rechazándolo por años, por miedo al que dirán, a equivocarme. Nada más de pensarlo la ansiedad del momento no me dejaba dormir, se me hacía un nudo en el estómago y me tomó mucha valentía aceptar que llegó esta oportunidad en el momento perfecto