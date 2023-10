Danna Paola confiesa que su mayor miedo era equivocarse al entonar el himno nacional y agradece al Canelo por la oportunidad

Danna Paola sigue sumando éxitos en la música y esta vez venció uno de los peores miedos en su carrera al subirse al ring previo a la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Jermell Charlo, pues la cantante fue la responsable de interpreta el Himno Nacional Mexicano logrando lo que pocos artistas han hecho al no tener ningún error y con un tono que mostró su talento, acaparando así las miradas del público tanto en el recinto como en redes sociales.

Este sábado 30 de septiembre se realizó la pelea entre “Canelo” Álvarez y Jermell Charlo y en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, para la que la también estrella de la serie “Élite” fue elegida para interpretar el himno nacional. En el pasado cantantes como Ana Bárbara, Vicente Fernández, Julio Preciado, María León, Luis Ramírez y Ángela Aguilar también lo han hecho en encuentros deportivos, pero se han llevado fuertes críticas por los errores que cometieron en la letra.

En esta ocasión la voz de “Mala Fama” recibió el reconocimiento de aficionados, el público e internautas debido a que no tuvo ninguna equivocación en su interpretación y se apegó al tono del himno nacional dando muestra de su talento en todo momento. Algo que logró pese al nerviosismo que la invadió sobre el ring, pues debido a lo ocurrido con otros artistas toda la atención estaba puesta sobre ella esperando algún error.

Danna Paola agradece al “Canelo” Álvarez por dejarla cantar en su pelea

Tras cantar el himno nacional Danna Paola no pudo contener la emoción y a través de sus historias en Instagram compartió los primeros instantes tras bajar del ring señalando que había enfrentado uno de los peores miedos en su carrera, por lo que no dudó agradecer al boxeador Saúl “Canelo” Álvarez por la oportunidad y al público por el incansable apoyo.

“Sólo quiero decir que estoy muy agradecida y orgullosa, era uno de mis miedos y mis retos más grandes a nivel personal y profesional, cantar el himno nacional en una pelea tan importante. Gracias, ‘Canelo’, gracias infinitas por recibirme, gracias, México, ¡estoy muy feliz! Que ilusión este día, que ilusión todo”, dijo la cantante.

Danna Paola comparte emotivo mensaje tras cantar el himno nacional. Foto: IG @dannapaola

También compartió un emotivo mensaje acompañado de una serie de postales en las que se le ve conmovida antes y después de interpretar el himno nacional. En las imágenes se puede ver que recibió del campeón mexicano unos guantes de box en color plateado completamente personalizados.

“Anoche vencí uno de mis miedos más grandes, aprendí una gran lección (…) La presión, la responsabilidad, los nervios, la dificultad del mismo y las dudas sobre mi misma rechazándolo por años, por miedo al que dirán, a equivocarme; nada más de pensarlo la ansiedad del momento no me dejaba dormir, se me hacía un nudo en el estómago y me tomó mucha valentía aceptar que llegó esta oportunidad en el momento perfecto, y fue todo un proceso, de confianza, de seguridad, de preparación… de conexión y fue un acto de amor puro… ¡y lo hice!”, compartió Danna Paola.

Danna Paola recibe regalo del "Canelo" Álvarez. Foto: IG @dannapaola

