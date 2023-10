Cáncer tiene fama de llorón, estas son las pruebas según la astrología oriental

La fama que persigue a los signos de zodiaco resalta las personalidades más ocultas y es muy difícil de ocultar como son ante las personas y lejos de ellas. En el caso de las personas del signo Cáncer, la astrología oriental los califica como unas de las estrellas más lloronas del cosmos.

Prácticamente, el signo Cáncer llora por todo. Su sensibilidad no ayuda a enfrentar momentos duros en la vida, y que quede claro, llorón no es sinónimo de débil. Este signo solo llora porque le gana el sentimiento y con lágrimas en los ojos y respirando profundo tratan de entender lo que pasa, pero al final se secan los ojos y resuelven de maravilla los problemas.

El signo cáncer es un llorón, según los astros. Ilustración freepik

Cáncer es el signo del zodiaco con más fama de llorón

Las pruebas que arroja la astrología oriental para determinar que Cáncer es un llorón son 2; si les hablas fuerte y de una manera golpeada se asustan, se lo toman personal y sueltan las lágrimas de coraje. Cuando cometen un error y se les habla así, prefieren llorar, no mirar a los ojos.

Ilustración de un cangrejo del sitio web freepik.

La segunda es muy apegada a cómo ven la vida. Cáncer es el astro más sensible del zodiaco. Su forma de ver la vida es muy desapegada a situaciones que comprometan su estabilidad, no se pelean, no alzan la voz, no gritan y mucho menos se agarran a golpes. Trata de vivir en el modo zen por siempre. Pero si algo rompe esa armonía, lloran y escapan muy rápido de la situación.

