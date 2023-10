Estos 4 K-dramas me hicieron creer que en la reencarnación

El mundo de los dramas coreanos ha tomado un giro emocionante con una serie de historias que exploran el viaje en el tiempo y la reencarnación de maneras asombrosas. Estas producciones han capturado la imaginación del público de todo el mundo y te sumergirán en un emocionante viaje a través de diferentes épocas.

1. Reborn Rich

Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki) es el fiel secretario de una influyente familia de conglomerado. Es asesinado a traición después de haber sido incriminado erróneamente por malversación de fondos, pero Hyun Woo renace como el hijo menor de la familia, Jin Do Joon (Song Joong Ki), y recuerda todo lo que le hicieron. Mientras planea cuidadosamente su venganza, descubre secretos y cosas sobre él y la familia en la que nació. Disponible en la plataforma Viki

2. El Rey

Lee Gon (Lee Min Ho), el Rey de Korea, está en problemas por sus recuerdos traumáticos del pasado, ya que fue testigo de la violenta muerte de su padre. Sin embargo, el único recuerdo que conserva es el de un documento de identidad de una mujer llamada Tae Eul (Kim Go Eun) antes de ser salvo. Lee Gon pronto descubre un portal que lo lleva a otro mundo, la actual Corea del Sur. Es aquí donde se encuentra con la mujer que busca, Tae Eul, que es detective en Seúl. Disponible en Netflix

3. Tú tiempo llama

Basado en el drama taiwanés Some Day or One Day, A Time Called You, es un romance en el tiempo protagonizado por Jeon Yeo Been como Jun Hee, una mujer que extraña desesperadamente a su novio después de su fallecimiento. En medio de su dolor, termina viajando milagrosamente en el tiempo hasta 1998, donde se despierta como la estudiante de secundaria Min Ju y conoce a su compañero de estudios Si Heon (Ahn Hyo Seop), quien se parece exactamente a su difunto novio.

4. 18 Otra vez

Dae Young recuerda el pasado, en el momento en que era una estrella del baloncesto y se pregunta si podría volver a esos días de gloria. Cuando se descubre como el Dae Young (Lee Do Hyun) de 18 años en el día presente, se da cuenta de que tiene una segunda oportunidad para volver a vivir su vida. Disponible en HBO.

Estos dramas coreanos han logrado enamorar a los espectadores con sus giros sorprendentes, romances apasionados y la intriga del viaje en el tiempo y la reencarnación. Cada episodio te sumergirá en una experiencia única que te mantendrá pegado a la pantalla y te hará desear más.

Sigue leyendo

'Una casa para azul', la telenovela turca que me rompió el corazón por la trágica historia de los niños

Netflix: Las mejores películas mexicanas familiares que me hicieron llorar y puedes verlas hoy por streaming