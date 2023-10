¿Sagitario es bueno en el amor? según las cartas hay razones para huir de este signo

Siempre que se tiran las cartas sobre la mesa se sabe que se abren portales cósmicos que nos van a llevar a la fortuna o a una mala racha. La mente es dócil al ver como pasan las cartas y comienzan a salir palabras con base en números, dibujos y energía. Todo es relativo, pero con una cierta verdad que incomoda y el caso del amor, Sagitario es de los signos que más dudas presenta.

La personalidad de Sagitario, tan positiva y emprendedora en el trabajo, lo hacen unos de los signos más torpes en el amor. Pueden desarrollar una estrategia de trabajo perfecta, motivar a la gente a ser parte del equipo, su mente brillante destaca en estas situaciones, pero cuando se trata del amor, no dan una. Todos sabemos que amar a otra persona es lo más difícil del mundo, sí, existe un tiempo de perfección, pero pasado ese lapso, Sagitario no se halla y termina dando razones para asegurar que es de las peores estrellas del cosmos para amar.

¿Sagitario es bueno en el amor?

La pregunta, ¿Sagitario es bueno en el amor?, es sencilla y una de las más recurrentes a la hora de tirar las cartas. No lo son. Todo ese brillo que tienen para organizar el trabajo y a multitudes de personas, esa forma intuitiva de interactuar con gente que no muestra un sentimiento que no sea amor, es algo fácil de domar para una persona Sagitario.

El problema es a la hora de amar a un Sagitario, no son malas personas, solo que su energía es más afín para ser compartida en multitudes, son líderes natos. Pero en casa será difícil entenderlos y amarlos. Estas razones van a servir mucho a la hora de querer entregar el corazón a un Sagitario por su forma tan diferente de ver, sentir y practicar el amor. ¡Ya es decisión de cada uno!

