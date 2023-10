Gerard Piqué prohíbe a discotecas poner canciones de Shakira cuando sale de fiesta con Clara Chía

Aunque se señaló que Shakira y Gerard Piqué habrían decidido terminar con las indirectas y el mediático pleito tras su ruptura, todo indica que los fanáticos están dispuestos a hacerlo “pagar” por la infidelidad con la estudiante Clara Chía Martí al corear cada una de los temas que la colombiana le dedicó sin importar el lugar en el que el exfutbolista se encuentre, algo por lo que él decidió tomar medias para evitar incomodar a su nueva pareja durante los días en los que salgan de fiesta.

La decisión la habría tomado el exdefensa del Barcelona luego de la fiesta de la Kings League en la que los presentes corearon el nombre de la barranquillera; además, en el lugar se escuchó “Waka Waka” que fue la canción oficial del Mundial de futbol en Sudáfrica donde se conocieron y comenzó su romance hace más de 12 años. Esto molestó al también empresario, quien arremetió contra los presentes y no pudo ocultar su incomodidad.

Revelan exigencias de Gerard Piqué en discoteca. Foto: IG @3gerardpique

Gerard Piqué prohíbe canciones de Shakira

El programa español “Socialité” reveló que el exfutbolista habría exigido al DJ de un conocido club nocturno en Málaga, España, que no se escucharan canciones de Shakira mientras él estuviera en el lugar acompañado de su novia Clara Chía Martí. Además, uno de los presentes reveló que Piqué habría reservado uno de los espacios VIP para no tener contacto con otras personas, a quienes al llegar les negó una fotografía.

“Él no quiere echarse fotos con nadie. A Piqué le he dicho: 'Oye, una foto porfa' y me ha mirado con una cara asquerosa. Fatal. Todos los demás de la Kings League echándose fotos con la gente y tal super simpáticos. Nadie se podía acercar a Clara Chía y a Piqué. Era como máxima seguridad. Todos los porteros de la discoteca pendientes de él”, reveló una persona presente en la discoteca al ya mencionado programa.

Indicó que al ver a Gerard Piqué entre la gente del club nocturno se dirigió al DJ para pedirle la canción “Waka Waka”, pero éste se negó asegurando que no tenía permitido tocar cualquier tema de la cantante colombiana: “Prohibieron poner Shakira. Me dijo el DJ: 'No me dejan’”.

