Ana Claudia Talancón toma el Sol al natural desde su cama y sorprende a sus fans de Instagram con fuerte revelación

¡Ana Claudia Talancón lo volvió a hacer! La actriz mexicana sorprendió nuevamente a sus más de 379 mil seguidores en Instagram con video donde aparece sin ropa, pero además envió un mensaje espiritual a sus seguidores y les anticipó algo que aseguró les iba a encantar, ¿será que estrena nueva película o serie?

Esta mañana, la protagonista de la serie Soy Tu Fan dejó claro que a sus más de 40 años luce más hermosa que nunca y no ha dudado en mostrarse ante su público tal y como llegó a este mundo; sin ropa. Ana Claudia se dejó ver sin prejuicios y mostrando con orgullo sus curvas, algo que ya había hecho hace unos meses y este día repitió incluso con la misma pose.

Ana Claudia se mantiene muy activa en sus redes sociales | Foto: Instagram @latalancon

Ana Claudia envía mensaje a sus seguidores

Ana Claudia Talancón subió el video en su Instagram

En el clip de apenas unos segundos compartido en su cuenta de Instagram se muestra recostada en su cama apenas envuelta en una sábana, mientras un rayo potente de sol ilumina su balcón. Este momento fue aprovechado por la actriz para enviar un mensaje reflexivo a sus seguidores y fans, a quienes invitó a escuchar su corazón y su ser.

"Buen día, día. Tomemos un poquito de sol en la mañana sintamos nuestro corazoncito, escuchemos nuestra ciudad, nuestro ser, disfrutemos hoy disfrutemos ahorita. Los amo y pronto vienen cosas que les van a fascinar eh, ya les contaré"

Ana Claudia impactó con la publicación a sus seguidores | Foto: Instagram @latalancon

También, Ana Claudia adelantó que se encuentra trabajando en algo especial que le va a encantar a su público y aunque no dio más detalles al respecto ni especificó de qué se trataba aseguró que muy pronto les dará noticias al respecto y además aseguró que a sus fans les va a fascinar.

Fans de Ana Claudia Talancón se desbordan en halagos

Tan solo unos minutos después de que la artista compartió la grabación alcanzó más de 8 mil 'me gusta' y por su puesto los comentarios no se hicieron esperar. Cientos de sus seguidores comenzaron a llenar de piropos y halagos a la actriz, incluso también algunos famosos como Camila Sodi, Manuel Balbi y Omar Chaparro, quien reaccionó con un emoji con gesto de sorpresa.

"Lindísima, Claudia", "Qué mujerón, demasiado hermosa", "Siempre tan bella", "Se ve idéntica que cuando salió en El Padre Amaro", "Los años no pasan por esta mujer, se ve guapísima, ¿Cómo le hace?", "No solo la vista, tú te ves hermosa y al natural, sin necesidad de una sola gota de maquillaje", fue lo que comentaron algunos de sus seguidores.

Hace unos meses compartió un video mis similar pero desde una alberca | Foto: Instagram @latalancon

¿Quién es el esposo de Ana Claudia Talancón?

Actualmente la actriz no está casada, sin embargo, la última pareja que se le conoció fue el arquitecto Alejandro Leopart con quien dijo a finales de 2021 que se casaría, pero en febrero de 2022 declaró para la revista Clase que aunque estaban comprometidos no habían podido concretar una fecha de boda debido a que ella se encontraba muy ocupada laboralmente y además no querían exponer a nadie por la pandemia de Covid-19 que aún estaba en auge.

Hasta ahora no se sabe si la actriz continúa o no en una relación con Lopart, pues en sus redes sociales no ha compartido fotografías que demuestren que aún siguen juntos.

¿Cuántos años tiene Ana Claudia Talancón?

Ana Claudia Talancón nació el 1 de mayo de 1980 en Cancún el estado de Quintana Roo, tiene 43 años de edad y es una de las mujeres con una de las carreras más exitosas en la industria del cine mexicano.

