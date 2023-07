VIDEO: Ana Claudia Talancón explica el motivo por el que fue atendida de urgencias

El pasado 6 de julio Ana Claudia Talancón alertó a sus fans luego de compartir en sus redes sociales una imagen en la que se observaba con una bata en la cama de un hospital, pues desde la madrugada de ese día la actriz y productora mexicana comenzó a presentar problemas de salud, por lo que decidió acudir de urgencia con los médicos. “Que puede que sea apendicitis. Así desde las 3 am”, se lee en la foto que publicó en su cuenta de Instagram, la cual fue tomada por su hermana Regina.

En junio del año pasado, la actriz de 43 años de edad también fue hospitalizada de emergencia mientras grababa una serie de televisión. La protagonista de “Soy tu fan” comenzó a vomitar debido a una intoxicación por los químicos con los que limpiaron el camper donde se instalaba para preparar las escenas de su personaje.

El pasado 6 de julio Ana Claudia Talancón ingresó a urgencias tras sufrir fuertes dolores de estómago. Foto: IG @latalancon

“Fue horrible, la verdad. Empecé a vomitar sangre, me asusté horrible y estuve tres días internada. Parece ser que tengo una clase de alergia específicamente a estos químicos, entre ellos el cloro y el amoníaco. Me hicieron muchas radiografías, tomografías y resonancias magnéticas. Tenía laceraciones en el estómago y en la tráquea y se me inflamaron los pulmones”, comentó en aquel momento Ana Claudia Talancón.

¿Cuál fue el diagnóstico clínico de Ana Claudia Talancón tras ser hospitalizada?

Debido a los fuertes dolores de estómago que había presentado Ana Claudia Talancón horas antes de ingresar al hospital se especuló sobre una posible apendicitis. Sin embargo, ahora que se encuentra en un periodo de convalecencia, la actriz explicó el motivo por el que fue atendida de urgencias.

La protagonista de “El Padre Amaro” compartió un video en el que se le observa apapachando a su perrito y además de agradecer las muestras de cariño de sus fans comentó cuál fue el diagnóstico que le dieron los médicos por su estado de salud.

“Ya salimos del hospital; alguien está contento. Ya salimos del hospital, ya nos sentimos mejor, ya me siento mejor. Era tifoidea que es causada por salmonelosis (por la salmonella) y todavía me duele la pancita, pero ya voy mucho mejor. Gracias a todos por mensajitos. Voy recuperándome. Muchas gracias a todos por su apoyo, he sentido muy bonito de leerlos y todas las cosas lindas que me dicen”, tras enviar este mensaje, mandó besos a sus seguidores.

Foto: Captura de pantalla IG @latalancon

¿Qué es la tifoidea?

La fiebre tifoidea es una infección grave y, a veces, de riesgo vital. De acuerdo con datos de la organización en materia de salud “Kidshealth”, es provocada por una bacteria llamada Salmonella Typhi (S. Typhi), que está relacionada con la bacteria de la salmonella, que provoca intoxicaciones alimentarias. Esta bacteria vive típicamente en los seres humanos y se transmite a través de las heces fecales y la orina.

La infección ocurre cuando una persona come o bebe algo contaminado por la bacteria. En cuanto la bacteria se introduce en el cuerpo, se multiplica rápidamente y pasa al torrente sanguíneo.

¿Cuáles son los síntomas?

La fiebre tifoidea puede aparecer de repente o de forma gradual a lo largo de pocas semanas. Esta enfermedad suele causar fiebre alta, dolor de estómago y molestias corporales entre una y dos semanas después de haber estado expuesto a la bacteria. Si la infección no se trata, el afectado puede perder peso; desarrollar un vientre hinchado o distendido; o una erupción roja y jaspeada en la parte baja del pecho y alta del vientre. Si no se trata, la fiebre tifoidea puede durar un mes o más, volverse muy grave y hasta ser de riesgo vital.