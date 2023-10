Annita salió de las favelas, así abrió su corazón con el youtuber Roberto Martínez: VIDEO

Anitta es una cantante y compositora, dueña de exitosas canciones como “Rave de favela”, “Envolver”, “Bellaquita”, “Ai papai”, “Funk Rave”, “Pilantra”, “Me gusta”, “Modo Turbo” y “Gata”, por mencionar algunos de los éxitos que no solo se han posicionado en Brasil, país en el que nació sino en todo el mundo.

A pesar de que ahora goza de fama internacional, Anitta se caracteriza por ser una chica sencilla, carismática, pues ha revelado en diversos momentos que tiene orígenes humildes, así lo reiteró en su entrevista con el creador de contenido Roberto Martínez, quien le preguntó sobre su infancia en las Favelas en Rio de Janeiro.

“Muy simple, humilde y alegre, a mi me encanta jugar en la calle, estaba ahí siempre sucia en la calle corriendo de allá para acá, recuerdo muchísimo que me encantaba (…) era un poco peligroso, yo no salía de mi propia calle, estaba siempre ahí en donde mi mamá pudiera verme desde la puerta”, es lo que cuenta al principio de la pregunta.