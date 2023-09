VIDEO | TXT incursiona en el Latin K-Pop con Anitta con "back for more"

TXT es uno de los grupos más populares del momento, con millones de discos vendidos, un documental en Disney Plus, presentaciones en escenarios como Lollapalooza y Coachella, el quinteto surcoreano se prepara para su próximo álbum y ya lanzaron su primer adelanto.

Luego de colaborar con Los Jonas Brothers, una de las bandas pop más famosas de la música, Tomorrow X Together decidió tomar un nuevo desafió en la música. El grupo anunció que lanzará su tercer álbum de estudio el próximo 13 de octubre, por lo pronto, promocionará su primera colaboración latina.

TXT anunció su regreso con "The Name Chapter": FREEFALL", con el que esperan romper el récord de ventas, su primer pre-lanzamiento, que ya cuenta con varias versiones en las plataformas musicales.

TXT debuta en el Latin K-Pop con Annita

Aunque ya han trabajado con otros artistas, Tomorrow X Together sorprendió a sus fans con el estreno de "Back for More", al lado de Anitta, una de las cantantes del género urbano más importantes. Además, presentaron la canción por primera vez en los MTV Video Music Awards 2023.

Además de la versión normal, TXT ya lanzó la versión del grupo, un par de remixes y la versión en vivo; el video oficial ya cuenta con más de 20 millones de reproducciones y continúa en el top 10 de tendencias de YouTube. Los idols mostraron un género musical nunca antes visto en sus conceptos.

Este primer corte musical, es parte de las promociones de lo que será su siguiente comeback, aunque sus fans se quedaron con ganas de escucharlos cantar en español, están emocionadas de ver a TXT incursionando más en la industria musical de Latinoamérica.