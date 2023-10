El Exorcista: Creyentes: tres razones por las que no se debió tocar al clásico de Linda Blair

Atención: esta nota contiene spoilers, continua leyendo bajo tu propia responsabilidad. El pasado jueves 5 de octubre la cinta el "El exorcista: creyentes" (2023), llego a las salas de cine de México. Dicha película tenía la intención de revivir la saga a cincuenta años del lanzamiento de la clásica "El exorcista" (1973); sin embargo, las criticas no han sido favorables para está secuela y aquí te van algunos de los motivos de dicho fracaso.

¿Qué construcción de personajes es mejor en las dos versiones de El Exorcista?

Si algo caracteriza al largometraje original es la forma en que integra las historias de los personajes y como estas se ven reflejadas en la trama principal, pues se toman el tiempo de desarrollar el conflicto interno de cada uno, sobre todo el de Damien Karras (Jason Miller), un padre que está perdiendo su fe en Dios mientras a su vez pasa por una situación complicada cuando su madre se enferma y posteriormente fallece. El guión se toma el tiempo para que empaticemos con el personaje, conocemos sus virtudes pero también sus defectos, lo que lo vuelve un personaje bastante humano pues ¿Quién no ha dudado de su fe en algún momento de su vida?.

Damien Karras fue una pieza fundamental en la trama

Foto: Warner Bros. Pictures

Por su parte, en el "El exorcista: creyentes" (2023), se nos presenta al padre Maddox (E.J. Bonilla), quien vendría a ser el equivalente a Damien en la de los 70's. Dicho personaje destaca por tener la actitud más cobarde, pues al llegar a la escena del exorcismo, se arrepiente y le deja su deber a Paula, una exmonja que demuestra ser mucho mas valiente que él. Este sacerdote es poco desarrollado, no conocemos detalles sobre él, solo se muestra como una persona joven e inexperta, nunca se explica la causa de su miedo, no se sabe si es por falta de fe o si tiene algún trasfondo importante.

El Exorcista: Creyentes | una buena escena de muerte, un personaje poco relevante

Si por algo funciona el final del Exorcista (1973), es por la muerte de Damien Karras, pues causa un verdadero impacto en el espectador, conocemos su vida y entendemos el porque se sacrifica como una ultima muestra de su nobleza, esto deja un mensaje que demuestra que mientras exista bondad, hasta el mal más poderoso podrá ser derrotado.

En la secuela de (2023) el sacerdote Maddox toma valor y entra en acción solo para ser asesinado pocos segundos después, por lo que su participación parece un chiste sin sentido. Lo único recuperable de su participación es su muerte, pues es un guiño a la mítica escena en donde Regan gira la cabeza.

El padre Maddox realizando el exorcismo

Foto: Universal Pictures

Cara a cara con Pazuzu, el demonio a vencer en la franquicia

El padre Karras es un personaje vital para que la película del 73 funcione, es por eso que el largometraje le da el tiempo necesario en pantalla y se enfoca en el, pues es un protagonista más, es aquel que se va a enfrentar cara a cara con el antagonista, el demonio Pazuzu, uno de los más poderosos según la mitología de la cinta.

Pazuzu, el demonio que enfrenta el padre Karras

Foto: Warner Bros. Pictures

En esta continuación de 2023, Maddox es un personaje secundario que no se puede tomar enserio, su participación no dura más de diez minutos de la hora y cincuenta y un minutos que dura el metraje, se siente solo como una excusa para meter una escena escandalosa, fuera de eso no aporta nada, no sabe contra quien se enfrenta, desconoce sobre el tema y se siente de sobra.

Sin lugar a dudas, en esta continuación se siente bastante la ausencia de una figura de la talla del padre Karras. Esta comparativa demuestra que él flaqueo mas grande de "El exorcista: creyentes" (2023), el cual es es la pésima construcción de guión, lo que refuerza la importancia de profundizar en los personajes a la hora de escribir una buena historia.

¿En dónde ver la saga de El Exorcista?

El exorcista (1973), disponible en Apple TV, HBO Max y Amazon Prime Video

El exorcista II: El hereje (1977), disponible en Apple TV y Amazon Prime Video

El exorcista III (1990), disponible en Apple TV y Amazon Prime Video

El exorcista: El comienzo (2004), disponible en Amazon Prime Video

Dominion: Precuela de El Exorcista (2005), disponible en Apple TV y Amazon Prime Video

El exorcista: creyentes (2023), disponible en cines

Ficha técnica

Foto: Universal Pictures

Título: El exorcista: creyentes

Año: 2023

País: Estados Unidos.

Duración: 1 h 51 min

Director: David Gordon Green.

Guión: David Gordon Green y Peter Sattler.

Actúan: Ellen Burstyn, Olivia O’Neill, Lidya Jewett, Leslie Odom Jr.

Sigue leyendo:

Denzel Washington en El Justiciero 3: todo lo que debes saber del regreso de 'Robert McCall'

La mini serie de Netflix con capítulos tan perturbadores que presentan brotes psicóticos en el espectador: TRÁILER